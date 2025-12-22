DOLAR
42,8 -0,04%
EURO
50,36 -0,44%
ALTIN
6.107,79 -2,27%
BITCOIN
3.769.997,25 0,19%

Düzce'de 'Kaza Yaptım' Diyerek Çağırdı: Motosikletli Kurye Sürpriz Evlilik Teklifi Yaptı

Düzce'de motosikletli kurye Onur Eski, sevgilisi Elif Ceylan'ı 'Kaza yaptım' diyerek çağırıp, meşaleler arasında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 22:08
Düzce'de 'Kaza Yaptım' Diyerek Çağırdı: Motosikletli Kurye Sürpriz Evlilik Teklifi Yaptı

Düzce'de 'Kaza yaptım' Diyerek Çağırdı: Sürpriz Evlilik Teklifi

Onur Eski, Düzce'de motosikletli kurye olarak çalıştığı iş hayatının ortasında, sevgilisi Elif Ceylan'a unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Eski, Ceylan'ı 'Kaza yaptım' diyerek olay yerine çağırdı; kısa süreli panik ve endişenin ardından gerçek ortaya çıktı.

Planlı Sürpriz ve Duygusal Anlar

Genç erkeğin arkadaşlarının da desteğiyle hazırladığı planda, Ceylan telefonda gelen haberle olay yerine hızlıca ulaştı. Alana geldiğinde sevgilisini yerde yatarken gören Ceylan, gazetecilerden çekmemelerini rica etti. Bir süre sonra sevgilisinin arkadaşlarının meşalelerle alana girmesiyle birlikte, Ceylan sürpriz evlilik teklifinin farkına vardı.

Sürpriz teklif karşısında hem korku hem mutluluk yaşayan Elif Ceylan, duygusal anlar yaşadı ve Onur Eski'nin evlenme teklifini kabul etti. Çift, çevredekilerin alkışları arasında mutluluğunu paylaştı.

Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Gördü

Olayı izleyen vatandaşlar ve çiftin arkadaşları yaşanan anları cep telefonlarıyla kaydetti. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi topladı. Hem Eski hem de Ceylan, bu özel günün hayatları boyunca unutulmayacağını belirtti.

Olayın temel unsurları: Düzce, motosikletli kurye Onur Eski, sevgilisi Elif Ceylan, 'Kaza yaptım' yalanı ile çağırma, arkadaşların destek verdiği meşale sürprizi, kabul edilen evlilik teklifi ve sosyal medyada yankı bulan görüntüler.

DÜZCE’DE MOTOSİKLETLİ KURYE OLARAK ÇALIŞAN ONUR ESKİ, SEVGİLİSİ ELİF CEYLAN’A SIRA DIŞI BİR...

DÜZCE’DE MOTOSİKLETLİ KURYE OLARAK ÇALIŞAN ONUR ESKİ, SEVGİLİSİ ELİF CEYLAN’A SIRA DIŞI BİR EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI. “KAZA YAPTIM” DİYEREK OLAY YERİNE ÇAĞIRDIĞI CEYLAN, YAŞADIĞI ENDİŞENİN ARDINDAN SÜRPRİZ TEKLİF KARŞISINDA BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADI.

DÜZCE’DE MOTOSİKLETLİ KURYE OLARAK ÇALIŞAN ONUR ESKİ, SEVGİLİSİ ELİF CEYLAN’A SIRA DIŞI BİR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
2
Düzce'de 'Kaza Yaptım' Diyerek Çağırdı: Motosikletli Kurye Sürpriz Evlilik Teklifi Yaptı
3
Afyonkarahisar'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu
4
Efelerli Öğretmen ve Öğrenciler Karlık Dağı'nda Sarıkamış Şehitlerini Andı
5
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları Açıklandı
6
Ankara Sincan'da 2 Gündür Süren Su Kesintisi: Vatandaşlar Çeşmelere Koştu
7
Fethiye'de Sıradışı Düğün: Gelin ve Damat Cam Vitrinde

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi