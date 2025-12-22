Düzce'de 'Kaza Yaptım' Diyerek Çağırdı: Motosikletli Kurye Sürpriz Evlilik Teklifi Yaptı

Düzce'de 'Kaza yaptım' Diyerek Çağırdı: Sürpriz Evlilik Teklifi

Onur Eski, Düzce'de motosikletli kurye olarak çalıştığı iş hayatının ortasında, sevgilisi Elif Ceylan'a unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Eski, Ceylan'ı 'Kaza yaptım' diyerek olay yerine çağırdı; kısa süreli panik ve endişenin ardından gerçek ortaya çıktı.

Planlı Sürpriz ve Duygusal Anlar

Genç erkeğin arkadaşlarının da desteğiyle hazırladığı planda, Ceylan telefonda gelen haberle olay yerine hızlıca ulaştı. Alana geldiğinde sevgilisini yerde yatarken gören Ceylan, gazetecilerden çekmemelerini rica etti. Bir süre sonra sevgilisinin arkadaşlarının meşalelerle alana girmesiyle birlikte, Ceylan sürpriz evlilik teklifinin farkına vardı.

Sürpriz teklif karşısında hem korku hem mutluluk yaşayan Elif Ceylan, duygusal anlar yaşadı ve Onur Eski'nin evlenme teklifini kabul etti. Çift, çevredekilerin alkışları arasında mutluluğunu paylaştı.

Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Gördü

Olayı izleyen vatandaşlar ve çiftin arkadaşları yaşanan anları cep telefonlarıyla kaydetti. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi topladı. Hem Eski hem de Ceylan, bu özel günün hayatları boyunca unutulmayacağını belirtti.

Olayın temel unsurları: Düzce, motosikletli kurye Onur Eski, sevgilisi Elif Ceylan, 'Kaza yaptım' yalanı ile çağırma, arkadaşların destek verdiği meşale sürprizi, kabul edilen evlilik teklifi ve sosyal medyada yankı bulan görüntüler.

DÜZCE’DE MOTOSİKLETLİ KURYE OLARAK ÇALIŞAN ONUR ESKİ, SEVGİLİSİ ELİF CEYLAN’A SIRA DIŞI BİR EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI. “KAZA YAPTIM” DİYEREK OLAY YERİNE ÇAĞIRDIĞI CEYLAN, YAŞADIĞI ENDİŞENİN ARDINDAN SÜRPRİZ TEKLİF KARŞISINDA BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADI.