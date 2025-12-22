Afyonkarahisar'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu

Meteoroloji uyarısı sonrası yağış öğle saatlerinde başladı

Meteoroloji'nin uyarılarıyla kentte beklenen yağış, öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Afyonkarahisar kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, özellikle Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artırarak çevreyi beyaza bürüdü. Bölgedeki beyaz örtü, manzara oluştururken ulaşımda olası etkiler için dikkat çağrısı yapıldı.

Kentte hem yağmur hem de kar yağışını gören vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı. Yetkililer, hava koşullarına karşı tedbirli olunmasını ve güncel uyarıların takip edilmesini önerdi.

