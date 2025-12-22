DOLAR
Afyonkarahisar'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu

Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı; Emirdağ ve Şuhut'ta etraf beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:57
Meteoroloji uyarısı sonrası yağış öğle saatlerinde başladı

Meteoroloji'nin uyarılarıyla kentte beklenen yağış, öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Afyonkarahisar kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, özellikle Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artırarak çevreyi beyaza bürüdü. Bölgedeki beyaz örtü, manzara oluştururken ulaşımda olası etkiler için dikkat çağrısı yapıldı.

Kentte hem yağmur hem de kar yağışını gören vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı. Yetkililer, hava koşullarına karşı tedbirli olunmasını ve güncel uyarıların takip edilmesini önerdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

