Efelerli Öğretmen ve Öğrenciler Karlık Dağı'nda Sarıkamış Şehitlerini Andı

Anma yürüyüşü Karlık Dağı'nda gerçekleştirildi

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi Dağcılık ekibi öncülüğünde gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla anlamlı bir etkinliğe dönüştü.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki farklı okullardan gelen katılımcılar, Karlık Dağına tırmanarak bin 580 metre yüksekliğe ulaştı. Zorlu hava ve arazi koşullarına karşın yürüyüşe katılanlar, Sarıkamış’ta vatan uğruna can veren şehitleri anmak için zirvede toplandı.

Etkinlik boyunca milli birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı; öğretmenler ve öğrenciler doğa ile iç içe bir anma gerçekleştirdi. Tırmanış, katılımcıların zirvede gerçekleştirdiği saygı duruşu ve anma etkinliğiyle sona erdi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katkı sunan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek milli ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

