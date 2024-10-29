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Filistinli Yönetmen Darin J. Sallam Antalya Kültür Yolu Festivali'nde

Darin J. Sallam, 'Farha' filmiyle Antalya Kültür Yolu Festivali'ne katılıyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:52
Filistinli Yönetmen Darin J. Sallam Antalya Kültür Yolu Festivali'nde

Farha’ın Yönetmeni Antalyalı Sinemaseverlerle Buluşuyor

Dünya prömiyerini yaptığı 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde büyük ilgi gören 'Farha' filmiyle tanınan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam, Antalya Kültür Yolu Festivali’ne katılmak üzere Antalya’ya geliyor.

Festival Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 farklı şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son durağı, Antalya Kültür Yolu Festivali olacak. Festival, 2-10 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

Darin J. Sallam ile Buluşma

Filistin sinemasının önemli temsilcilerinden biri olan Sallam, 3 Kasım’da Paribu Cineverse Antalya Migros’ta yapılacak gösterimin ardından, 'Filistin Direniş Sineması' etkinliğinde yer alacak.

Sinema Yolculuğu ve Söyleşi

Sallam, Faysal Soysal moderatörlüğünde gerçekleşecek bir söyleşide sinema kariyerini ve Filistin sinemasının önemini dinleyicilere aktaracak.

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