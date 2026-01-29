Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele

Fındık üretimini tehdit eden zararlılarla mücadele kapsamında sürdürülen biyolojik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fındık Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen projede, samuray arısı üretimi amacıyla kahverengi kokarca toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Uygulamanın ayrıntıları

Enstitüden yapılan açıklamada, kahverengi kokarcanın kışlak alanlarından toplanarak laboratuvar ortamında samuray arısı üretiminde değerlendirildiği belirtildi. Bu yöntemle zararlının doğal düşmanları kullanılarak popülasyonun baskı altına alınması hedefleniyor.

Kurumlar arası iş birliği ve hedefler

Açıklamada kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Kahverengi kokarca son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesinde başta fındık olmak üzere verim ve kalite kayıplarına yol açarken, samuray arısı zararlının yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen en etkili doğal düşmanlardan biri olarak tanımlandı. Yetkililer, biyolojik mücadelenin çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu belirtti.

