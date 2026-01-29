Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele

Fındık Araştırma Enstitüsü, samuray arısı üretimi için kahverengi kokarca topluyor; biyolojik mücadeleyle zararlı popülasyonu baskılanacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:22
Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele

Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele

Fındık üretimini tehdit eden zararlılarla mücadele kapsamında sürdürülen biyolojik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fındık Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen projede, samuray arısı üretimi amacıyla kahverengi kokarca toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Uygulamanın ayrıntıları

Enstitüden yapılan açıklamada, kahverengi kokarcanın kışlak alanlarından toplanarak laboratuvar ortamında samuray arısı üretiminde değerlendirildiği belirtildi. Bu yöntemle zararlının doğal düşmanları kullanılarak popülasyonun baskı altına alınması hedefleniyor.

Kurumlar arası iş birliği ve hedefler

Açıklamada kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Kahverengi kokarca son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesinde başta fındık olmak üzere verim ve kalite kayıplarına yol açarken, samuray arısı zararlının yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen en etkili doğal düşmanlardan biri olarak tanımlandı. Yetkililer, biyolojik mücadelenin çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu belirtti.

FINDIK ÜRETİMİNİ TEHDİT EDEN ZARARLILARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK ÇALIŞMALAR...

FINDIK ÜRETİMİNİ TEHDİT EDEN ZARARLILARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

FINDIK ÜRETİMİNİ TEHDİT EDEN ZARARLILARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK ÇALIŞMALAR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta
2
Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele
3
Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi
4
Safranbolu'da Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati Yürek Isıttı
5
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı
6
Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı: Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları