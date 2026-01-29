Pursaklar: Gümüşoluk Göleti Çalışmaları Devam Ediyor

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Göleti ile ilçeye yeşil ve suya dayalı yeni bir yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:23
Pursaklar: Gümüşoluk Göleti Çalışmaları Devam Ediyor

Pursaklar Belediyesi Gümüşoluk Göleti çalışmalarına devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede yeşilin ve suyun huzur veren uyumunu vatandaşlarla buluşturacak olan Gümüşoluk Göleti projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Alan, sürdürülebilir bir yaşam alanı ve yeni bir cazibe merkezi olarak planlanıyor.

Çalışmaları yerinde incelediler

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

‘‘Her projemizde yeşili ve çevre duyarlılığını merkeze alıyoruz’’

Doğayla uyumlu yapısıyla dikkat çeken Gümüşoluk Göleti projesiyle ilçeye yeni bir nefes alanı kazandıracaklarını belirten Çetin, "Gümüşoluk Göleti, Pursaklarımız için sadece bir alan değil, yeşille suyun buluştuğu, hemşerilerimizin doğayla yeniden bağ kurabileceği çok özel bir yaşam alanı olacak. Bizler şehirleşirken betonun değil, doğayı ön planda tutuyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, her projemizde yeşili ve çevre duyarlılığını merkeze alıyoruz. Burada yürüttüğümüz çalışmalarla hem doğal yaşamı koruyor hem de vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurla vakit geçirebilecekleri modern bir sosyal alan oluşturuyoruz. İnşallah çalışmalarımızı tamamladığımızda Gümüşoluk Göleti, ilçemizin en gözde yeşil alanlarından biri olacak ve vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiği bir buluşma noktası haline gelecek’’ dedi.

Proje kapsamı

Proje çerçevesinde yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanları, hayvanat bahçesi, at binicilik alanları, sosyal donatılar, yeşil alan düzenlemeleri ve gölet çevresinin doğal dokusunu koruyacak peyzaj uygulamaları planlanıyor. Amaç, hem modern hem de doğayla uyumlu bir yaşam alanı oluşturmak.

Yeşilin ve suyun bir arada sunulduğu Gümüşoluk Göleti projesiyle Pursaklar’da yaşam kalitesinin artırılması ve doğal alanların korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, İLÇEDE YEŞİLİN VE SUYUN HUZUR VEREN UYUMUNU VATANDAŞLARLA BULUŞTURACAK OLAN...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, İLÇEDE YEŞİLİN VE SUYUN HUZUR VEREN UYUMUNU VATANDAŞLARLA BULUŞTURACAK OLAN GÜMÜŞOLUK GÖLETİ’NDEKİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, İLÇEDE YEŞİLİN VE SUYUN HUZUR VEREN UYUMUNU VATANDAŞLARLA BULUŞTURACAK OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları