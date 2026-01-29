Pursaklar: Gümüşoluk Göleti Çalışmaları Devam Ediyor

Pursaklar Belediyesi Gümüşoluk Göleti çalışmalarına devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede yeşilin ve suyun huzur veren uyumunu vatandaşlarla buluşturacak olan Gümüşoluk Göleti projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Alan, sürdürülebilir bir yaşam alanı ve yeni bir cazibe merkezi olarak planlanıyor.

Çalışmaları yerinde incelediler

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

‘‘Her projemizde yeşili ve çevre duyarlılığını merkeze alıyoruz’’

Doğayla uyumlu yapısıyla dikkat çeken Gümüşoluk Göleti projesiyle ilçeye yeni bir nefes alanı kazandıracaklarını belirten Çetin, "Gümüşoluk Göleti, Pursaklarımız için sadece bir alan değil, yeşille suyun buluştuğu, hemşerilerimizin doğayla yeniden bağ kurabileceği çok özel bir yaşam alanı olacak. Bizler şehirleşirken betonun değil, doğayı ön planda tutuyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, her projemizde yeşili ve çevre duyarlılığını merkeze alıyoruz. Burada yürüttüğümüz çalışmalarla hem doğal yaşamı koruyor hem de vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurla vakit geçirebilecekleri modern bir sosyal alan oluşturuyoruz. İnşallah çalışmalarımızı tamamladığımızda Gümüşoluk Göleti, ilçemizin en gözde yeşil alanlarından biri olacak ve vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiği bir buluşma noktası haline gelecek’’ dedi.

Proje kapsamı

Proje çerçevesinde yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanları, hayvanat bahçesi, at binicilik alanları, sosyal donatılar, yeşil alan düzenlemeleri ve gölet çevresinin doğal dokusunu koruyacak peyzaj uygulamaları planlanıyor. Amaç, hem modern hem de doğayla uyumlu bir yaşam alanı oluşturmak.

Yeşilin ve suyun bir arada sunulduğu Gümüşoluk Göleti projesiyle Pursaklar’da yaşam kalitesinin artırılması ve doğal alanların korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

