Palandöken'de 86 Camide Ramazan Temizliği: 72'si Tamamlandı

Palandöken Belediyesi, kırsal mahalleler dahil 86 camide yürüttüğü temizlik çalışmalarında 72 camide tamamlandı; tüm camiler Ramazan öncesi hazır olacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:19
Belediye ekipleri camileri ibadete hazır hale getiriyor

Palandöken Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kırsal mahalleler dâhil toplam 86 camide yürütülen kapsamlı temizlik faaliyetleri kapsamında 72 camide çalışmalar tamamlandı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu uygulamayla camiler Ramazan ayına hazır hale getiriliyor.

Yapılan çalışmalarda camilerin halıları yıkanıyor, iç mekânlarda detaylı temizlik yapılıyor. Ayrıca şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolar titizlikle temizlenip dezenfekte edilirken, cami bahçelerinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Temizlik faaliyetlerini inceleyen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, çalışmaların vatandaşların ibadetlerini daha temiz, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda yerine getirmelerini hedeflediğini belirterek, tüm camilerde temizlik faaliyetlerinin Ramazan ayı başlamadan önce tamamlanacağını bildirdi. Başkan Sunar ayrıca, yürütülen çalışmaların yalnızca Ramazan öncesiyle sınırlı olmadığını, belirli aralıklarda düzenli olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

Başkan Sunar, "15 kişilik bir ekiple ilçemiz genelinde camilerimizde genel temizlik faaliyeti yürütüyoruz. En ince ayrıntısına kadar camilerimiz temizleniyor, dezenfekte ediliyor. İnancımız, temizliği, düzeni ve sorumluluğu esas alır. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, hem Rabbimize karşı vazifemizin hem de topluma duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Bu bilinçle ve bir ibadet anlayışıyla bu vazifemizi yerine getiriyoruz. Hassasiyetle çalışan temizlik ekibimize teşekkür ediyor, Ramazan ayının ilçemiz halkına, şehrimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

