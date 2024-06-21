Bist 100
10.764,19 0%
DOLAR
32,86 0,15%
EURO
35,17 -0,12%
ALTIN
2.484,39 0,29%

Firari hükümlü Aydın'da çorap çuvallarının arasından yakalandı! İşte detaylar

Aydın ilinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polisin titiz çalışması sonucunda çorap çuvallarının arasında saklandığı yerde yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:12
Firari hükümlü Aydın'da çorap çuvallarının arasından yakalandı! İşte detaylar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü F.D'nin Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçtıktan sonra saklandığı adresi belirledi. Yapılan operasyonla birlikte polis ekipleri, firarinin bulunduğu evi ve çatı katını aradı. Çatı katında bulunan çorap çuvallarının arasına gizlenmiş olan F.D, ekiplerin dikkatli araması sonucunda yakalandı. 

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen F.D, buradaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

F.D'nin yakalanma anları, operasyon esnasında çekilen cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin çatıdaki arama çalışmaları ve firarinin çorap çuvallarının içinden çıkması yer alıyor.

FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN YAKALANMASI

Operasyon, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Firari hükümlü F.D, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtıktan sonra Aydın'da çorap çuvallarının arasına saklanmış halde bulundu.

Hükümlü, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesinin ardından uzun süre saklandığı adresi polisin takibi sonucu belirlendi. Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla birlikte çatı katında detaylı bir arama yaptı. Arama sırasında çorap çuvallarının arasında gizlenmiş olan F.D, ekipler tarafından fark edilerek yakalandı.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Firari hükümlünün yakalanma anları, operasyon sırasında polis ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin çatıdaki arama faaliyetleri ve hükümlünün çorap çuvallarının arasından çıkması görülüyor. Olay, güvenlik güçlerinin koordineli çalışması ve detaylı takibi sonucunda başarıyla sonuçlandı.

Bu operasyonla birlikte Aydın'da hırsızlık suçundan mahkum olan F.D, yeniden adalet önüne çıkarılmak üzere cezaevine teslim edildi. Emniyet güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Vakıfbanklılara 11 gün süre verildi! Bunu yapanlara 720 TL para iadesi yapılacak

Bankadan emekliye Temmuz kıyağı! 500 TL iadeye ek 400 TL fatura desteği

Temmuz öncesi markete koşan yaşadı! Ayçiçek yağına maliyet zammı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Büyükşehir Belediyesine en az ortaokul mezunu personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

Altın ve dolar alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Alışveriş sonrası fiş almayan hapı yuttu! Yeni vergi taslağında büyük ceza

Sıfır araba alacaklara sıfır faizli Ford! O modelde büyük indirim kampanyası başladı

Tek SMS ile 100.000 TL kredi verilecek! Eşten dosttan borç aramaya son veren kampanya

Pirinç 99 TL'ye düştü! Çağrı Market 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Temmuz öncesi markete koşan yaşadı! Ayçiçek yağına maliyet zammı geliyor

Vakıfbanklılara 11 gün süre verildi! Bunu yapanlara 720 TL para iadesi yapılacak

Nakit derdine hızır gibi yetişen kredi! 20.000-30.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Bankadan emekliye Temmuz kıyağı! 500 TL iadeye ek 400 TL fatura desteği

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'tan 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Düşük faizli dev kampanya