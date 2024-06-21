Firari hükümlü Aydın'da çorap çuvallarının arasından yakalandı! İşte detaylar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü F.D'nin Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçtıktan sonra saklandığı adresi belirledi. Yapılan operasyonla birlikte polis ekipleri, firarinin bulunduğu evi ve çatı katını aradı. Çatı katında bulunan çorap çuvallarının arasına gizlenmiş olan F.D, ekiplerin dikkatli araması sonucunda yakalandı.

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen F.D, buradaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

F.D'nin yakalanma anları, operasyon esnasında çekilen cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin çatıdaki arama çalışmaları ve firarinin çorap çuvallarının içinden çıkması yer alıyor.



FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN YAKALANMASI

Operasyon, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Firari hükümlü F.D, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtıktan sonra Aydın'da çorap çuvallarının arasına saklanmış halde bulundu.

Hükümlü, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesinin ardından uzun süre saklandığı adresi polisin takibi sonucu belirlendi. Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla birlikte çatı katında detaylı bir arama yaptı. Arama sırasında çorap çuvallarının arasında gizlenmiş olan F.D, ekipler tarafından fark edilerek yakalandı.



GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ



Firari hükümlünün yakalanma anları, operasyon sırasında polis ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin çatıdaki arama faaliyetleri ve hükümlünün çorap çuvallarının arasından çıkması görülüyor. Olay, güvenlik güçlerinin koordineli çalışması ve detaylı takibi sonucunda başarıyla sonuçlandı.

Bu operasyonla birlikte Aydın'da hırsızlık suçundan mahkum olan F.D, yeniden adalet önüne çıkarılmak üzere cezaevine teslim edildi. Emniyet güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

