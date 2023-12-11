Fiyatı yüzde 25 düştü! Ucuz ayçiçek yağı için herkes o markete koşuyor

BİM marketler zincirinde, Ocak ayında beklenen zamlar öncesinde önemli bir indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında, ayçiçek yağı fiyatlarında yüzde 25 ile yüzde 45 arasında değişen oranlarda indirimler uygulanacak.

Kampanya, tüm BİM marketlerde geçerli olacak. 1 litreden 5 litreye kadar olan ayçiçek yağlarının çeşitli markalardaki fiyatları, bir hafta boyunca indirimli satılacak. Böylece vatandaşlar, ocak ayındaki beklenen zamlardan önce uygun fiyatlı alışveriş yapma fırsatı yakalayacak.

BİM yetkilileri, stokların sınırlı olacağını belirterek, erken alışverişin avantaj sağlayacağına dikkat çekti. Vatandaşların, en yakın BİM şubesine giderek indirimli ayçiçek yağı satın alabileceği bildirildi.

BİM'in sunduğu bu fıyat avantajından yararlanmak isteyen tüketiciler, kampanya süresince marketleri dolu dolu gezmeyi ihmal etmemeli. Sağlıklı ve ekonomik alışveriş imkanı sunan BİM'in indirim kampanyası, bütçesi sıkışan aileleri sevindirecek.





BİM'in dev indirim kampanyası sınırlı sayıda stokla sınırlı olacak. Ocak ayında beklenen zamlar öncesi, BİM'in sunduğu ayçiçek yağı indirimi, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, tüm ayçiçek yağı markalarında 1 litreden 5 litreye kadar yüzde 25'ten başlayan ve yüzde 45'e kadar varan indirim oranları ile müşterilere geniş bir seçenek sunulacak.

BİM Marketler zincirinin bu büyük indirim kampanyası, bir hafta boyunca devam edecek. Vatandaşlar, bu süre zarfında indirimli fiyatlarla ayçiçek yağını temin ederek, yeni yıla ekonomik bir başlangıç yapabilirler. Ayçiçek yağı, Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alırken, BİM marketlerdeki indirim, birçok kişinin bütçesine destek oluyor.

BİM Marketler zincirindeki bu özel indirim fırsatını kaçırmamak için vatandaşlar, en yakın BİM Market'e giderek avantajlı ayçiçek yağı alışverişinden faydalanabilirler. Ancak sınırlı stoklarla sunulan bu kampanyadan yararlanmak için erken davranmak önemli. Sağlıklı ve ekonomik alışverişin adresi BİM, müşterilerine indirimli alışveriş keyfi sunmaya devam ediyor.