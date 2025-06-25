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Fransız Sanatçı Ememem, Ankara'da Kaldırım Mozaikleriyle Şehir Dokusuna Renk Katıyor

Fransız sanatçı Ememem, Ankara'da yaptığı mozaik çalışmasıyla şehir estetiğine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 21:53
Fransız Sanatçı Ememem, Ankara'da Kaldırım Mozaikleriyle Şehir Dokusuna Renk Katıyor

Ememem’in Mozaik Çalışması Ankara'da Hayat Buldu

Ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Paris Caddesi'nde etkinlik düzenleyerek kaldırımda mozaik çalışması gerçekleştirdi. Kırık kaldırımları ve çatlak duvarları, seramik mozaiklerle onarıp sanata dönüştüren Ememem, Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen sanat etkinliğinde şehre canlılık kattı.

Sanatçıya Destek Üst Düzeyden Geldi

Çalışma sırasında Ememem’e, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti. Büyükelçi Dumont, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının çalışmasından duyduğu gururu ifade ederek, “Semtimize yapıldı. Büyükelçilik hemen burada. Semte güzellik getirdi. Bunlar geri dönüşüm malzemeleri ile yapıldı. O da sadece güzellik değil, içinde bir sembol barındırıyor.” dedi.

Sanatın Sınırları Aşan Gücü

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise Ememem’in mozaik projesinin, kaldırım taşlarındaki çatlakların sanatsal bir değere dönüşebileceğini gösterdiğini belirtti. “Sanatın sınırlarla hapsolmadığını, sınırlarını aşan bir yönü olduğunu hepimize göstermiş oldu.” diyen Güner, benzer projeleri farklı noktalarda tekrarlamayı umduklarını ve Fransa ile diğer ülkelerle işbirliklerini artıracaklarını ifade etti.

Ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Paris...

Ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Paris Caddesi'ndeki bir kaldırıma mozaik yerleştirmesi yaptı.

Ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Paris...

Ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Paris Caddesi'ndeki bir kaldırıma mozaik yerleştirmesi yaptı.

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