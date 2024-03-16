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Galatasaray Üniversitesi personel alımı yapacak! KPSS'den 60 puan almak yetiyor

Galatasaray Üniversitesi'nden personel alım ilanı yayınlanırken boş kontenjanlar açıklandı. Sözleşmeli personel alımı için başvuruların son gününe gelindi. İşte Galatasaray Üniversitesi personel alım detayları...

Yayın Tarihi: 16.03.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:52
Galatasaray Üniversitesi personel alımı yapacak! KPSS'den 60 puan almak yetiyor

2024 yeni yılla beraber işçi, memur ve sözleşmeli personel alım haberleri yakından takip edilirken Galatasaray Üniversitesi personel alım şartlarını duyurdu. Başvurda bulunacak olan adaylar için özel şartlar ve başvuru sürecine dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI
-TC vatandaşı olmak
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Kamu haklarından yararlanmak
-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirlenen sürelerle beraber o suçlardan ötürü mahkum olmamak
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması
-Görevini yapmasına engel sağlık sorunlarının olmaması.
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BAŞVURU BİLGİLERİ
Galatasaray Üniversitesi personel alımı için başvurular 27 Şubat - 12 Mart tarihiyle beraber yapılırken gerekli olan belgeler Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına bizzat giderek başvuru yapılır.

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