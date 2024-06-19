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Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Gazi Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu! İşte başvurmak için yapmanız gerekenler...

Yayın Tarihi: 19.06.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 23:44
Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi, kadrolarında eksikliği olan alanlara yönelik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlamış olup, en geç 28 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

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Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kamu haklarından mahrum olmayan adaylar arasından yapılacak. Adaylarda görev yapmalarına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alınması, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması ve erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili engel olmaması gibi genel şartlar aranacak. Ayrıca, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gerekiyor.

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Başvurular KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50 puana sahip olunması gerekmektedir. Bazı kadrolar için ise bu puanın en az 60 olması gerekmektedir. Eczacı kadrosu dışındaki diğer kadrolar için KPSS şartı geçerli olacak.

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Kadrolar, mezuniyet durumuna göre farklılık göstermektedir:

Lise Mezunu adaylar için 3 Teknisyen ve 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu bulunmaktadır.

Ön Lisans Mezunu adaylar için 6 Büro Personeli (Muhasebe) ve 3 Sağlık Teknikeri kadrosu mevcuttur.

Lisans Mezunu adaylar ise 1 Avukat, 1 Fizyoterapist ve 4 Hemşire kadrolarından birine başvuru yapabilirler.

Mülakatsız olarak gerçekleştirilecek personel alımı sürecinde, başvuruların KPSS puanı sırasına göre değerlendirilip, en yüksek puandan başlayarak kontenjanlar doğrultusunda adaylar belirlenecektir.

Başvuru süreci ve detayları ile ilgili daha fazla bilgiye Gazi Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: http://personelilan.gazi.edu.tr/.

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