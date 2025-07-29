Gaziantep, 13 Ülkeden Şefleri Ağırladı

Gaziantep'te Uluslararası Gastronomi Buluşması

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) gerçekleştirilen "Türk Yaz Okulları" etkinliklerine, 13 ülkeden 20 şef katıldı. Türkiye'nin gastronomi merkezi olarak bilinen Gaziantep, bu etkinlikle yine gastronomi dünyasının dikkatini çekti.

Geleneksel Yemek Atölyeleri

GAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, beyran ve yuvalama gibi geleneksel Gaziantep yemekleri üzerine atölye çalışmaları yapma fırsatı buldu.

Uzmanların Görüşleri

GAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay, etkinliğe ilişkin olarak, "Bu topraklar tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep mutfağı da bu birikimin bir yansımasıdır. Etkinliğe katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Sürme de Gaziantep'in gastronominin yanı sıra tarihi ve kültürel özelliklerine dikkat çekti.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen "Türk Yaz Okulları" etkinliklerine 13 ülkeden şefler katıldı.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen "Türk Yaz Okulları" etkinliklerine 13 ülkeden şefler katıldı.