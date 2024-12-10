Gaziantep'te Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Heyecanı Başladı

Altın Baklava Film Akademisi Festivali Gaziantep'te Başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, bu yıl yine heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya başladı. 3 gün sürecek festival, sinema dünyasının genç yeteneklerini bir araya getiriyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılara Teşekkür

Festivalin açılış töreninde konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, büyük bir organizasyon olan festivale emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür etti. Küçükerdoğan, "Bu serüvende böyle bir etkinlikte arkanızda iyi bir ekip olmazsa bir şey yapamazsınız. Ekip çok önemli, ekip olalım," diyerek dikkat çekti.

Festivalin Temel Amaçları

Küçükerdoğan, festivalin iki temel amacını şöyle açıkladı: "Birinci amacımız, genç sinemacı adaylarını bir araya getirmek, etkileşim halinde olmalarını sağlamak ve ödüllendirerek özgüven kazandırmak. Sanatsal ifade özgürlükleri aktarmak için güçlü bir platform ortaya koymak. İkinci amacımız ise akademi olma özelliğidir. Burası sadece film yarıştığı festival değil, burası bir akademi. Buradaki söyleşilerle deneyim paylaşımı yapacaksınız."

Uluslararası Başvuru Rekoru

Festival Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Küçükeroğan da, festivalin gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti. Küçükerdoğan, "Önemli olan uluslararası ve sürdürülebilirliği olan büyük bir etkinlik yapmak. Bunun devamı önemli ve başarıyoruz. Çok mutluyuz ve amacımız yeni yetenekler keşfetmek ve sizleri bir araya getirmek," diyerek festivalin önemini vurguladı.

Bu yıl 103 ülkeden 1555 film başvurusunun yapıldığı festival, 12 Aralık'ta gala gecesi ve ödül töreni ile sona erecek.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.