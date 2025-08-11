DOLAR
40,7 0%
EURO
47,33 0,18%
ALTIN
4.389,51 1,23%
BITCOIN
4.889.538,52 -1,25%

Gaziantep'te Bedensel Engelli Genç Kızın Yamaç Paraşütü Hayali Gerçekleşti

Gaziantep'te 21 yaşındaki bedensel engelli Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:11
Gaziantep'te Bedensel Engelli Genç Kızın Yamaç Paraşütü Hayali Gerçekleşti

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü ile Uçma Heyecanı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe dönüştü. Kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan Nisanur, aynı mahallede bulunan yamaç paraşütü pistinden uçmak istediğini Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) yetkililerine iletti.

Uçuş Gerçekleşti

Piste getirilen Arapoğlu, uçuş eğitmeni Kaderim Boyacı ile birlikte pistten havalanarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Nisanur'un bu deneyimi, hem onun için hem de ailesi için unutulmaz bir anı oldu.

Aileden Teşekkür Mesajı

Baba Abdullah Arapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu olay, Nisanur'un cesareti ve toplumun destek gücünü bir araya getirerek, her engelin aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe dönüştü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe dönüştü.

İLGİLİ HABERLER

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
2
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları
3
Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!
4
Marmaris, Latin Amerika Ülkeleri Büyükelçilerini Ağırlıyor
5
Trabzon'da 1. Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu
6
Depremzede Genç, Hayalindeki Çin Seyahatini Kazandı
7
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi