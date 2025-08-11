Gaziantep'te Bedensel Engelli Genç Kızın Yamaç Paraşütü Hayali Gerçekleşti

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü ile Uçma Heyecanı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe dönüştü. Kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan Nisanur, aynı mahallede bulunan yamaç paraşütü pistinden uçmak istediğini Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) yetkililerine iletti.

Uçuş Gerçekleşti

Piste getirilen Arapoğlu, uçuş eğitmeni Kaderim Boyacı ile birlikte pistten havalanarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Nisanur'un bu deneyimi, hem onun için hem de ailesi için unutulmaz bir anı oldu.

Aileden Teşekkür Mesajı

Baba Abdullah Arapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu olay, Nisanur'un cesareti ve toplumun destek gücünü bir araya getirerek, her engelin aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

