Gaziantep'te Yoğun Kar Yağışı — Uçuşlar İptal, Ekipler Seferber

Gaziantep'te gece başlayan yoğun kar kent merkezini beyaza bürüdü. Belediye ekipleri yol açma-tuzlama yapıyor; Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuşlar öğleye kadar iptal edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından, kentte günlerdir beklenen ve gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Saat 03.00 sıralarında tipi şeklinde etkili olan yağış, kısa sürede şehri bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Belediye ekipleri yol açma-tuzlama çalışmalarında

Büyükşehir, Şehitkamil ve Şahinbey belediyesi ekipleri, teyakkuza geçerek ana arterler ve caddelerde yol açma-tuzlama çalışması yaptı. Güne bembeyaz bir örtüyle uyanan Gaziantepliler, karla kaplı yollarda güçlükle ilerliyor.

Uçuşlar öğle saatlerine kadar iptal edildi

Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuşlar, yoğun yağış nedeniyle öğle saatlerine kadar iptal edildi.

Kar yağışının bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

