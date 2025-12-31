DOLAR
Gaziantep'te Yoğun Karla Mücadele: Büyükşehir 7/24 Ekipleriyle Sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 317 km merkez ve 3.500 km köy yollarında 198 araç ve 716 personelle karla mücadele ediyor; 12.500 ton tuz sahada kullanılıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:03
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayarak ekiplerini sahaya çıkardı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için özellikle ana arterler başta olmak üzere merkez ve kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışma detayları

Bu kapsamda, 317 kilometrelik öncelikli merkez yol ağı ile 3.500 kilometrelik köy yolu, 76 bölgede görev yapan 198 araç ve 716 personel tarafından anlık olarak takip ediliyor. Buzlanmalara karşı 12.500 ton tuz stoğu ile birlikte 350 ton buz çözücü ve solüsyon sahada aktif olarak kullanılıyor.

Koordinasyon ve çağrı merkezi

Çalışmalar, 153 GİKOM Çağrı Merkezi üzerinden kesintisiz koordinasyon sağlanarak yürütülürken, yetkililer vatandaşlardan da sürece destek olmaları konusunda hassasiyet istedi.

Uyarılar

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ağır tonajlı araç sürücülerinin ise yapılan yönlendirmelere mutlaka uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca tüm ekipleriyle 7/24 görev başında olmaya devam edecek.

