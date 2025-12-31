Gaziantep'te Yoğun Karla Mücadele: Büyükşehir 7/24 Ekipleriyle Sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayarak ekiplerini sahaya çıkardı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için özellikle ana arterler başta olmak üzere merkez ve kırsal mahalle yollarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışma detayları

Bu kapsamda, 317 kilometrelik öncelikli merkez yol ağı ile 3.500 kilometrelik köy yolu, 76 bölgede görev yapan 198 araç ve 716 personel tarafından anlık olarak takip ediliyor. Buzlanmalara karşı 12.500 ton tuz stoğu ile birlikte 350 ton buz çözücü ve solüsyon sahada aktif olarak kullanılıyor.

Koordinasyon ve çağrı merkezi

Çalışmalar, 153 GİKOM Çağrı Merkezi üzerinden kesintisiz koordinasyon sağlanarak yürütülürken, yetkililer vatandaşlardan da sürece destek olmaları konusunda hassasiyet istedi.

Uyarılar

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, ağır tonajlı araç sürücülerinin ise yapılan yönlendirmelere mutlaka uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca tüm ekipleriyle 7/24 görev başında olmaya devam edecek.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ETKİSİNİ ARTTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK EKİPLERİNİ SAHAYA ÇIKARDI. ULAŞIMDA HERHANGİ BİR AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN ÖZELLİKLE ANA ARTERLER BAŞTA OLMAK ÜZERE MERKEZ VE KIRSAL MAHALLE YOLLARINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.