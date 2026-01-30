Gaziantep’te Yoğun Sis ve Yağış: Görüş 50 Metreye Düştü

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yoğun sis ve yağış görüşü yer yer 50 metreye düşürdü; kara yolu ulaşımı olumsuz etkilendi. Etki bugün ve yarın sürecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:23
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan yoğun sis ve yağışlı hava kenti etkisi altına aldı. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağış zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü ve bu durum kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kent genelinde gözlemlenen sis ve yağışın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü noktalarda dikkatli olmaları önem taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

