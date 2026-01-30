Gaziantep’te Yoğun Sis ve Yağış: Görüş 50 Metreye Düştü

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan yoğun sis ve yağışlı hava kenti etkisi altına aldı. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağış zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü ve bu durum kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kent genelinde gözlemlenen sis ve yağışın bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü noktalarda dikkatli olmaları önem taşıyor.

GAZİANTEP’TE SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİS VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLDU. KENTTE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.