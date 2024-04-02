Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün Laz böreği tarifi işleniyor. Hem lezzeti hem de yapımıyla dikkat çeken bu tatlıyı evde denemek isteyenler için tarifi ve yapılışını sizlerle paylaşıyoruz.

Malzemeler:

Hamuru için:

3 kase un

1 kase yoğurt

1 yumurta

½ çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

Tuz

Su

Mısır nişastası (açmak için)

Muhallebesi için:

1,5 litre süt

1 kase şeker

2 yumurta

8 kaşık un

Şerbeti için:

2 kase şeker

2,5 kase su

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

300 gr tereyağı

Yapılışı:

Şerbeti:

Suyun içerisine şeker ve limon suyunu ekleyin.

Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra 10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Hamuru:

Geniş bir kaseye yoğurt, sıvı yağ, su, kabartma tozu ve yumurtayı ekleyerek karıştırın.

Unu da ekleyerek güzelce yoğurun.

Hamuru 18 eşit parçaya bölün.

Muhallebi:

Bir kasede 1 su bardağı süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesini karıştırın.

Geri kalan sütü tencereye aktarın. Üzerine şekeri ekleyerek ocağın altını açın ve şeker eriyene kadar karıştırın.

Hazırladığınız bu sütü, yumurtalı karışımın içerisine kepçeyle azar azar ekleyerek ısılarını eşitleyin.

Isıyı eşitledikten sonra muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Pişen muhallebiyi ocakta alıp ılımaya bırakın.

Böreğin Yapımı:

Tezgahın üzerine nişasta serperek hazırladığınız bezeleri incecik olacak şekilde açın.

Pırın tepsinizi yağlayarak açtığınız yufkaları yerleştirin. İlk yufkanın tepsinin kenarlarına taşacak şekilde yerleştirin.

Eritilmiş tereyağ ve sıvı yağ karışımını yufkaların üzerine fırçayla sürün.

17 kat yufkaları hazırladıktan sonra muhallebiyi üzerine dökün.

İlk kattaki yufkanın taşan kenarlarını içe doğru katlayın.

Son kalan yufkayı da muhallebinin üzerine ekledikten sonra yağlayarak dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ılık hale gelen böreğe şerbeti ekleyin ve servis edin.

Afiyet olsun!

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken ele yapışmaması için un eklemeye dikkat edin.

Muhallebiyi pişirirken sürekli karıştırarak topaklanma olmasını önleyin.

Böreği fırına vermeden önce dilimleme işlemini yapmanız daha kolay olacaktır.

Şerbeti börek sıcakken değil, ılıkken dökmeniz önemlidir.

Ek Bilgiler:

Laz böreği, Karadeniz mutfağına özgü bir tatlıdır.

Muhallebi yerine cevizli veya fındıklı harç da kullanabilirsiniz.

Şerbetin kıvamını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.