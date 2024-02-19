Gelir İdaresi Başkanlığı yüksek maaşla memur alacak! KPSS'den 65 puan almak yetiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı için büyük bir fırsat sunan 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı ilanını duyurdu. GİB resmi internet sitesinde 25 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan ilan, 17 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yapılan düzeltmelerle güncellendi.

Bu büyük fırsatla, 2024 Yılı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile toplamda 1271 uzman yardımcısı alınacak. Alımlar, adayların KPSS puanlarına göre farklı şehirlerdeki müdürlüklerde gerçekleşecek. Özellikle 2023 yılı son alımlarında olduğu gibi, bu sefer KPSS puan şartları da göz dolduruyor. Adaylardan 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den A Grubu puana göre KPSSP48 puan türünden en az 65 ve üzeri puan almış olmaları bekleniyor.













Başvuruda bulunacak adaylardan aranan diğer şartlar arasında 35 yaşından büyük olmamak, belirli lisans bölümlerinden mezun olmak bulunuyor. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen fakültelerden birini bitirmiş olmak gerekiyor.

Başvurular Nisan ayında başlayacak ve sadece online olarak kabul edilecek. Ön başvuru tarihleri 15-25 Nisan 2024, nihai başvuru tarihleri 10-16 Mayıs 2024, geç başvuru tarihi ise 23 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Başvuruların kabul edileceği adres ise http://sinav.gib.gov.tr.

Gelir Uzman Yardımcılığı için kapılar aralanırken, adaylar kariyerlerine bu prestijli kurumda başlama şansını kaçırmamak adına heyecanla başvuru sürecini bekliyor. Bu eşsiz fırsatla Gelir İdaresi Başkanlığı, nitelikli uzman yardımcılarını bünyesine kazandırarak hizmet kalitesini daha da yükseltecek gibi görünüyor.