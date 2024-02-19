Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Gelir İdaresi Başkanlığı yüksek maaşla memur alacak! KPSS'den 65 puan almak yetiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 kişilik uzman yardımcısı ilanı yayımladı! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 00:02
Gelir İdaresi Başkanlığı yüksek maaşla memur alacak! KPSS'den 65 puan almak yetiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı için büyük bir fırsat sunan 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı ilanını duyurdu. GİB resmi internet sitesinde 25 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan ilan, 17 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yapılan düzeltmelerle güncellendi.

Bu büyük fırsatla, 2024 Yılı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile toplamda 1271 uzman yardımcısı alınacak. Alımlar, adayların KPSS puanlarına göre farklı şehirlerdeki müdürlüklerde gerçekleşecek. Özellikle 2023 yılı son alımlarında olduğu gibi, bu sefer KPSS puan şartları da göz dolduruyor. Adaylardan 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den A Grubu puana göre KPSSP48 puan türünden en az 65 ve üzeri puan almış olmaları bekleniyor.

gib

gib personel alımı

gib personel alımı

Başvuruda bulunacak adaylardan aranan diğer şartlar arasında 35 yaşından büyük olmamak, belirli lisans bölümlerinden mezun olmak bulunuyor. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen fakültelerden birini bitirmiş olmak gerekiyor.

Başvurular Nisan ayında başlayacak ve sadece online olarak kabul edilecek. Ön başvuru tarihleri 15-25 Nisan 2024, nihai başvuru tarihleri 10-16 Mayıs 2024, geç başvuru tarihi ise 23 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Başvuruların kabul edileceği adres ise http://sinav.gib.gov.tr.

Gelir Uzman Yardımcılığı için kapılar aralanırken, adaylar kariyerlerine bu prestijli kurumda başlama şansını kaçırmamak adına heyecanla başvuru sürecini bekliyor. Bu eşsiz fırsatla Gelir İdaresi Başkanlığı, nitelikli uzman yardımcılarını bünyesine kazandırarak hizmet kalitesini daha da yükseltecek gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu detayı bilenler 1 yıl boşuna beklemiyor! Emekliliği 12 ay öne çeken gizli formül

Bu detayı bilenler 1 yıl boşuna beklemiyor! Emekliliği 12 ay öne çeken gizli formül

Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Birikmiş parası olana bedava fiyatına arsa! İstanbul, Ankara ve o illerde zengin edecek fırsat

Birikmiş parası olana bedava fiyatına arsa! İstanbul, Ankara ve o illerde zengin edecek fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
2
Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor
3
Yaş ve KPSS şartını sağlayanlara AFAD kapıları açıldı! Dolgun maaşlı iş fırsatı
4
Gizli Niteliklerinizi İllüzyon Testi ile Öğrenin: İlk Gördüğünüz Şey Kişiliğinizin Sırlarını Veriyor
5
Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları
6
Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler
7
Belediyede en az 30 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruya akın ediyor! O ilde yaşayanlara müjde

Gelir İdaresi Başkanlığı yüksek maaşla memur alacak! KPSS'den 65 puan almak yetiyor

Birikmiş parası olana bedava fiyatına arsa! İstanbul, Ankara ve o illerde zengin edecek fırsat

Opel araba arayanlara yılın kampanyasını yaptı! Ballı kaymaklı fiyatı gören bayilere koşacak

Bu detayı bilenler 1 yıl boşuna beklemiyor! Emekliliği 12 ay öne çeken gizli formül

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! O tarihte çıkacağı fiyatı duyanın dudağı uçuklayacak

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 100.000 TL kredi onayı verdi! Size çıktı mı hemen kontrol edin

Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor

Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Galatasaray'dan ayrılan Christian Lyundama'nın yeni takımı belli oldu

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor