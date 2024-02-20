Gemlik’teki Sarsıntının Ardından Uzman Uyarısı: 7’nin Üzerinde Depremler Kapıda! Bu İllerde Deprem Alarmı

JAPON DEPREM UZMANI: "BÜYÜK DEPREM" UYARISI!

-Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, son yaşanan depremin sadece bir uyarı olduğunu ve gerçek tehlikenin henüz gelmediğini belirtti. Moriwaki, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük deprem riskine dikkat çekerken, özellikle Bursa-Gemlik, Balıkesir ve Yalova gibi bölgelerde 7 üzeri bir depremin beklenmesi gerektiğini ifade etti.







"Küçük Depremler, Büyük Tehlikelerin Habercisi"

Gemlik merkezli son depremin, asıl büyük depremlerin habercisi olduğunu vurgulayan Moriwaki, bölgede yaşanan artçı sarsıntıların sıkça devam edebileceğine işaret etti. Zeminin yumuşak olması ve Türkiye'deki fay hatlarının üst üste gelmesi, olası bir büyük depremin yıkıcı etkisini artırıyor.

Bursa, Balıkesir ve Yalova'da Yüksek Risk!

Moriwaki'nin uyarısına göre, Bursa-Gemlik, Balıkesir ve Yalova çevresinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca, Bandırma ve çevresinde sık sık yaşanan küçük depremlerin, büyük bir felaketin habercisi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN DEPREM RİSKİ ARTIYOR!

Moriwaki, Türkiye'deki fay hatlarının üzerinde biriken enerjinin giderek arttığını ve son 2 yılda yaşanan depremlerin bu durumu teyit ettiğini söyledi. Güney fay hattının kuzey fay hattını tetiklediğini ve bu durumun özellikle Marmara Bölgesi'nde büyük bir tehlikeye işaret ettiğini vurguladı.