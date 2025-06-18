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Geneva Camerata, İzmir'de 'Revolta' ile Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

38. Uluslararası İzmir Festivali'nde Geneva Camerata, 'Revolta' ile müzik ve dansın eşsiz buluşmasını sundu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 00:22
Geneva Camerata, İzmir'de 'Revolta' ile Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

İzmir'de Sıradışı Bir Performans

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, klasik müziğin sınırlarını zorlayan etkileyici bir performansa ev sahipliği yaptı.

Geneva Camerata'nın Büyüleyici Gösterisi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan Geneva Camerata (GECA), müziğin, dansın, tiyatronun ve sirkin iç içe geçtiği 'Revolta (İsyan)' adlı sıra dışı gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gösterinin Başlangıcı

Gösteri, çağdaş besteci Alexandre Mastrangelo'nun 'Battle Zone' adlı eseriyle başladı. Ardından dünyaca ünlü orkestra şefi David Greilsammer yönetimindeki GECA üyeleri, Dmitri Shostakovich'in 5. Senfonisi'ni ezberden çaldı ve sahnede eşzamanlı dans ettiler.

Hip Hop ile Klasik Müziğin Buluşması

Klasik müziği Los Angeles banliyolarından doğan hip hop’un en sert ve etkili alt türlerinden krump ile buluşturan bu performans, seyircileri adeta büyüledi.

Dansın ve Müziğin Mükemmel Uyumu

Koreografisini Kader Attou'nun üstlendiği Revolta'da, Fransa'nın tanınmış hip hop ve krump dansçıları Grichka, Melissa, Dexter ve Hendrickx, güçlü anlatımlarıyla müziğin ruhunu sahneye taşıdı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası...

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, klasik müziğin sınırlarını zorlayan özel bir performansa ev sahipliği yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan Geneva Camerata (GECA), müzikle dansın, tiyatroyla sirkin iç içe geçtiği "Revolta (İsyan)" adlı sıra dışı gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası...

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, klasik müziğin sınırlarını zorlayan özel bir performansa ev sahipliği yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan Geneva Camerata (GECA), müzikle dansın, tiyatroyla sirkin iç içe geçtiği "Revolta (İsyan)" adlı sıra dışı gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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