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Giresun'da 26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali Gerçekleştirildi

Giresun'un Kuşköy köyünde düzenlenen 26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali, UNESCO'nun koruma listesine alınan kültürel mirası kutladı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 16:29
Giresun'da 26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali Gerçekleştirildi

Giresun’da Geleneksel Islık Dili Festivali Coşkusu

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde, bu yıl 26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dili (kuş dili) için düzenlenen bu festival, unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinlik, köyün festival alanında düzenlendi ve özellikle ıslık dili ile konuşma yarışması ilgiyle takip edildi. Köy halkı, çeşitli cümleleri ıslıkla ifade etmeye çalıştı ve festival, geleneksel kültürün yaşatılması adına önemli bir platform oldu.

Kültürel Mirasın Önemi Vurgulandı

Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuşköy halkının yıllardır geleneklerine bağlı yaşadığını belirtti. Altınışık, kültürel mirasın korunmasının ve aktarılmasının önemine değinerek, "Binlerce yıl ve hatta sonsuza kadar bu coğrafyada var olmak ve kök salmak için tarihimize, inançlarımıza, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Ben gelenek ve göreneklerinize sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Derneği'nden Destek

Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, ıslık dilinin sadece kendi kültürleri değil, tüm insanlığın ortak kültürü olduğunu vurgulayarak, bu önemli mirası yaşatma adına özveriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Festivalde; AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Çanakçı Kaymakamı Faruk Aksoy, Belediye Başkanı Tuncay Kasım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel müzik ve çeşitli etkinliklerle dolu bu festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"...

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi. Festivalde ıslık diliyle konuşma yarışması yapıldı. Köy halkı, bazı cümleleri ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"...

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi. Festivalde ıslık diliyle konuşma yarışması yapıldı. Köy halkı, bazı cümleleri ıslıkla anlatmaya çalıştı.

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