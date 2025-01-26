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Göbeklitepe'de 2025 Hedefi: 1 Milyon Ziyaretçi

Şanlıurfa Valisi, 2025 yılında Göbeklitepe'yi 1 milyon ziyaretçi ile buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:01
Göbeklitepe'de 2025 Hedefi: 1 Milyon Ziyaretçi

Göbeklitepe'de 1 Milyon Ziyaretçi Hedefi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de, 2025 yılında 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı düşündüklerini duyurdu.

Tarihî Zenginlik ve Yenilik

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Şıldak'ın Karahantepe, Göbeklitepe ve Urfa Kalesi'ni ziyaret ederek, bölgede devam eden çevre düzenlemeleri, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını incelediği belirtildi. Şıldak, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

2025 Yılı Hedefleri

Şıldak, özellikle Göbeklitepe'nin 2024 yılında 700 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, 2025 yılı için 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerinin altını çizdi. İki aydan bu yana devam eden çalışmalarla kafe, restoran ve otopark gibi sosyal donatı alanları oluşturulacağını ifade etti.

Şanlıurfa'nın Önemli Destinasyonu

Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın tarihi değerlerinin dünyaya tanıtılması açısından önemli bir merkez olduğunu vurguladı. "Göbeklitepe ve Karahantepe bu değerlerimizin en önemli adresleri. Ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için gerekli tüm sosyal donatı alanlarını hayata geçiriyoruz," dedi.

Yeni Projeler ve Gelecek Planları

2025 yılında her iki arkeolojik alanın, turizme daha hazır hale getirilmesi ve yeni yürüyüş yolları ile zenginleştirilmesi planlanıyor. Vali Şıldak, çalışmaların bizzat takip edilerek Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin artırılması için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak...

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de 2025 yılında 1 milyon ziyaretçiyi hedeflediklerini belirtti. Vali Şıldak, beraberindekilerle tarihi alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak...

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de 2025 yılında 1 milyon ziyaretçiyi hedeflediklerini belirtti. Vali Şıldak, beraberindekilerle tarihi alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

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