Gölcük Tabiat Parkı'nda Doğaseverler Karın Tadını Çıkardı

Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Güzelliği

Ölüdeniz'in doğal zenginlikleri ile tanınan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışlarının ardından büyüleyici bir manzara sundu. Kent merkezine yalnızca 13 kilometre mesafede yer alan park, karla kaplanmış ağaçları ve beyaz örtüsü ile doğaseverleri kendine çekti.

Kar Yağışı Sonrası Göl Buz Tuttu

Son iki gündür ardı ardına yağan karlar, Gölcük'te kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiğini gösteriyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ile birlikte tabiat parkındaki göl yüzeyinin bazı kısımları da buzla kaplandı.

Doğaseverlerin Günübirlik Kaçamağı

Günübirlik tatil için Gölcük'e gelen doğaseverler, göl çevresinde keyifli yürüyüşler yaparak ve iskelede fotoğraf çekerek kar manzarasının tadını çıkardılar. Beyaza bürünen tabiat parkı, havadan çekilen görüntülerle de göz kamaştırdı.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.