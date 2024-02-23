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Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Lastik İş Sendikası ve Goodyear arasında beşinci görüşme gerçekleşti. İşveren üretim işçisine yüzde 55, destek işçisine yüzde 75 zam önerdi. Lastik İş Sendikası bu öneriyi reddetti.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 13:58
Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Lastik İş Sendikası ve Goodyear, 6 bin işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinin beşinci toplantısını yaptı. Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Goodyear’ın daha olumlu ve net mesajlar verdiğini, 2 madde daha anlaştıklarını ve toplamda 32 maddeyi tamamladıklarını söyledi.

otomobil

Sarı, Goodyear’ın üretim işçisine sosyal haklarda yüzde 90, destek işçisine ise yüzde 100 zam teklif ettiğini, ikinci yıl için ise her iki gruba da enflasyon oranında zam önerdiğini belirtti. Ücretlerde ise üretim işçisine birinci altı ay için yüzde 55, destek işçisine ise yüzde 75 zam teklif edildiğini, sonraki altı aylar için de enflasyon oranında zam yapılacağını aktardı.

Sarı, bu teklifleri kabul etmediklerini, enflasyonist ortamda yetersiz olduklarını, işçilerin de razı olmadıklarını ifade etti. Goodyear’ın diğer sektörlere göre daha olumlu adımlar attığını, enflasyon rakamlarını telaffuz ettiğini, diğer sektörlerin ise ‘hazır olun’ mesajı verdiğini kaydetti. Goodyear’a teşekkür eden Sarı, toplu sözleşmenin yeni başladığını, karşılıklı müzakerelerin sürdüğünü, rakamların netleşeceğini ve 29 Şubat’ta saat 10:00’da bir sonraki toplantıyı yapacaklarını bildirdi.

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Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

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