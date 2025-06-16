Görme Engelli Rümeysa'nın Hikayesi: Kitaplarla Aydınlanan Bir Dünya

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi ve doğuştan görme engelli olan Güler Rümeysa Akkuş, Braille alfabesiyle yazdığı eserler sayesinde hayatını aydınlatıyor. 19 yaşındaki Akkuş, hikaye, deneme ve şiirleriyle kendine yeni bir dünya inşa ediyor.

Kitaplarla Güçlü Bir Bağ Kurmak

Çocuk yaşlarda annesi ve ağabeylerinin her gece okuduğu hikayelerle büyüyen Akkuş, 7 yaşında Braille alfabesini öğrenerek kitaplarla olan bağını güçlendirdi. Ortaokulda öğretmeninin yönlendirmesi ile yazmaya başlayan Akkuş, şimdiye kadar 20 deneme, 16 hikaye ve 14 şiir yazmayı başardı. Hedefi ise yazdıklarını kitaplaştırarak, özellikle görme engelli bireyler için erişilebilir içerikler üretmek.

Engellerine Meydan Okuyan Bir Yazar

Gün içerisinde kütüphanede zaman geçirip çok sayıda kitap okuyan Rümeysa, bu süreçte engellerine hiçbir zaman engel olarak bakmadığını vurguladı. AA muhabirine verdiği röportajda, "Ben tamamen görme engelli olarak doğdum. Ailem bu engeli hissettirmedi. Engelimin bir şeylere engel olmayacağını düşünerek büyüdüm," dedi.

Rümeysa, gelecekte bir yazarlık atölyesi açarak görme engelli bireylere yardımcı olmayı amaçladığını dile getirdi. Braille alfabesini öğrendikten sonra yazmayı asla bırakmayan Akkuş, "Ben hala masal, hikaye ve şiir yazıyorum. Engelimi asla engel olarak görmüyorum çünkü asıl engel kalplerdedir," şeklinde konuştu.

Annesinin Desteğiyle Büyüyen Bir Yazar

Akkuş, eğitim hayatında en büyük desteğinin annesi olduğunu belirtti. Anneden aldığı motivasyonla çocukluk döneminde kitap sevgisini geliştirmiş olan Rümeysa, Braille alfabesini öğrenirken karşılaştığı zorlukları da aştı. "Annem bana her zaman pes etmememi söyledi," şeklinde belirten Akkuş, bu destekle yazım yeteneğini geliştirdi.

Rümeysa'nın mesajı, diğer engelli bireyler için umut verici. "Pes etmeyin, sevdiğiniz bir şeyi yaparken mutlu olursunuz. "Her karanlığın bir aydınlığı vardır," diyerek her yeni günün umut taşıdığını vurguluyor.

Doğuştan görme engelli olan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güler Rümeysa Akkuş, Braille alfabesiyle yazdığı hikaye, deneme, şiirler ve okuduğu kitaplarla dünyasını aydınlatıyor. Akkuş, bugüne kadar Braille alfabesiyle 20 deneme, 16 hikaye ve 14 şiir yazdı.

Doğuştan görme engelli olan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güler Rümeysa Akkuş, Braille alfabesiyle yazdığı hikaye, deneme, şiirler ve okuduğu kitaplarla dünyasını aydınlatıyor. Akkuş, bugüne kadar Braille alfabesiyle 20 deneme, 16 hikaye ve 14 şiir yazdı.