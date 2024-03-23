Görseldeki Ronaldo'yu bulmak şahin gibi gözler ister! 5 saniyede bulabilen çıkmadı

Zeka ve dikkat gerektirirken optik illüzyon testleri kolay gibi görünsede Lionel Messi ve Luka Modric görselde çoğunluk gösterirken Cristiano Ronaldo bulmak ise zorlu görülüyor. Nitekim bu optik illüzyon testi 519 kişiye gösterildi ancak 508 kişi 7 saniyede bulunma başarısız kabul ediliyor.



Optik illüzyon testi Türkiye'de toplam 519 kişi gösterilken sadece 11 kişi 7 saniyede Ronaldo görselin yerini görebildi. Zorlu test üzerinde zeka seviyesi yüksek insanların çözüme gittiği iddia edildi.



Birçok futbolcunun yer aldığı görsel üzerinde üstün zekalılar Ronaldo'yu bulurken illüzyon testinde futbol tutkunları bile başarısız olarak görüldü. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luka Modric görsellerinin yer aldığı bu optik illüzyon testinde pek çok insan başarısız olurken Ronaldo'nun olduğu yer kırmızı halka içerisine alındı.





