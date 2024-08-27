Gratis Türkiye Geneli 62 Farklı Pozisyon İçin Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakende zincirlerinden biri olan Gratis, 650'den fazla mağazası ile ülke genelinde hizmet vermeye devam ediyor. Her geçen gün büyüyen mağaza ağı ile binlerce kişiye istihdam sağlayan Gratis, yeni personel alımları için kolları sıvadı. 13'ten fazla kategoride 8 binden fazla ürün çeşitliliği sunan Gratis, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer almanın gururunu yaşarken, genişleyen kadrosuna yeni çalışanlar eklemeyi planlıyor. Şirket, 62 farklı pozisyon için personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, Gratis hangi pozisyonlar için alım yapacak? Başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?

GRATİS AÇIK POZİSYONLARI

Gratis, çeşitli illerde bulunan mağazaları ve merkez ofisleri için personel alımları yapıyor. Aşağıda, ilan edilen pozisyonlardan bazıları yer alıyor:

Kategori Uzmanı

Satış Danışmanı

Mağaza Müdürü

Özel Markalar Uzmanı

Mağaza Müdür Yardımcısı

İç Denetim Uzmanı (İstanbul Anadolu Yakası)

Muhasebe Uzmanı

Engelli Personel

Manikürist

Bölge Müdürü

Bu pozisyonların yanı sıra, SAP Uzmanı, E-Ticaret Depo Elemanı, Mağaza Müdürü ve Yardımcısı gibi birçok farklı görev için de alım yapılacak. İşte Gratis’in açık pozisyonları:

SAP Uzmanı (FI)

Beauty Manikürist (İstanbul Anadolu Yakası)

Satış Danışmanı (İstanbul Şişli)

Mağaza Müdürü (Avrupa Yakası)

Engelli Satış Danışmanı

E-Ticaret Depo Elemanı (İstanbul)

Mağaza Müdürü (Gebze)

Satış Danışmanı (Anadolu Yakası)

Mağaza Müdürü (Diyarbakır)

Depo Elemanı (Kadıköy Çiftehavuzlar)

PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Gratis, işe alacağı personel için belirli başvuru şartlarını dikkate alıyor. Ancak bu şartlar, pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak, Gratis personel alımı için aranan şartlar şu şekildedir:

Eğitim Durumu: En az lise mezunu olmak gerekiyor. Ancak, bazı pozisyonlar için üniversite mezunu olma şartı aranabiliyor.

En az lise mezunu olmak gerekiyor. Ancak, bazı pozisyonlar için üniversite mezunu olma şartı aranabiliyor. Deneyim: Satış danışmanı, kasiyer veya mağaza müdürü gibi pozisyonlarda perakende sektöründe deneyim avantaj sağlarken, birçok pozisyon için deneyimsiz adaylar da kabul ediliyor.

Satış danışmanı, kasiyer veya mağaza müdürü gibi pozisyonlarda perakende sektöründe deneyim avantaj sağlarken, birçok pozisyon için deneyimsiz adaylar da kabul ediliyor. Yönetim Deneyimi: Yönetici pozisyonları için belirli bir yönetim deneyimi aranıyor.

Yönetici pozisyonları için belirli bir yönetim deneyimi aranıyor. İletişim Becerileri: İletişim becerilerinin kuvvetli olması büyük önem taşıyor.

İletişim becerilerinin kuvvetli olması büyük önem taşıyor. Ekip Çalışması: Ekip çalışmasına yatkın olmak gerekiyor.

Ekip çalışmasına yatkın olmak gerekiyor. Müşteri Odaklılık: Müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek şart.

Müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek şart. Esnek Çalışma Saatleri: Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak önemlidir.

Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak önemlidir. Satış Bilgisi: Satış ve kasa işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebi, ancak eğitim de veriliyor.

Satış ve kasa işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebi, ancak eğitim de veriliyor. Bilgisayar Kullanımı: Bilgisayar ve/veya POS cihazı kullanımına aşina olmak gerekiyor.

Bilgisayar ve/veya POS cihazı kullanımına aşina olmak gerekiyor. Fiziksel Uygunluk: Ayakta çalışabilme ve ürün taşıma gibi fiziksel gerekliliklere uygun olmak şart.

Ayakta çalışabilme ve ürün taşıma gibi fiziksel gerekliliklere uygun olmak şart. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf olmak gerekiyor. Bu şart, başvurulan pozisyona bağlı olarak değişebiliyor.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf olmak gerekiyor. Bu şart, başvurulan pozisyona bağlı olarak değişebiliyor. İkamet: Başvuru yapılan bölge veya mağazaya yakın bir konumda ikamet etmek tercih sebebi olabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Gratis’te çalışmak isteyen adayların, başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken birkaç önemli adım var. Başvurular, Gratis’in resmi iş ilanları sayfası üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adayların, başvuru yapmadan önce ilgili pozisyon için aranan şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını bu şartlara göre yapmaları önerilmektedir.

Başvuruların yapılabileceği resmi sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Bu link üzerinden, tüm pozisyonlar görüntülenebilir ve başvurular tamamlanabilir.

Türkiye genelinde 650'den fazla mağazası ile hizmet veren Gratis, yeni personel alımları ile büyümesine devam ediyor. Eğer siz de Gratis bünyesinde bir kariyer planlıyorsanız, belirtilen şartları sağlayıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Unutmayın, doğru pozisyonu bulmak ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemek, bu süreçte başarılı olmanızı sağlayacaktır.