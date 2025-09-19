Gumball 3000 Selimiye Meydanı'nda: Klasik ve Fütüristik Araçlar

Edirne Selimiye Meydanı'nda Gumball 3000 kapsamında klasik ve fütüristik araçlar 21 Eylül'de sergilenecek; otomobiller saat 14.00'te meydanda olacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:30
Edirne Selimiye Meydanı'nda Gumball 3000 Rallisi kapsamında klasik ve fütüristik araçlar sergilenecek. Etkinlik, otomobil tutkunlarına uluslararası bir buluşma fırsatı sunacak.

Etkinlik Detayları

Rallinin startı bu yıl 21 Eylül 2025'te İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan verilecek. Ralli kapsamında ilgi çekici araçlar, Türkiye'den ayrılmadan önce aynı gün Selimiye Meydanı'nda meraklılarıyla buluşacak. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Edirne'ye ulaşacak otomobiller, 14.00'te sergilenecek.

Gumball 3000 Hakkında

Maximillion Cooper tarafından 1999'da kurulan Gumball 3000, 25 yıldır dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen ve en ünlü araba rallilerinden biri olarak bilinen küresel bir yaşam tarzı markasıdır. Her ralli iş insanları, sporcu ve sanatçıları bir araya getiriyor.

Gumball rallisi, özel klasiklerden fütüristik hiper arabalara kadar 100'den fazla arabaya ev sahipliği yapıyor ve yaklaşık 3 bin millik bir rotayı bir haftada tamamlıyor. Bu yıl rallinin başlangıcı 21 Eylül 2025'te İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 120 otomobil Türkiye'den ayrıldıktan sonra Bükreş, Belgrad, Venedik, Nice, Barselona'yı geçecek ve organizasyon 27 Eylül'de İbiza'da sonlanacak.

