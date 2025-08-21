DOLAR
Gümüşhane'de 28. Kuşburnu-Pestil Festivali çocuk şenliğiyle başladı

Gümüşhane'de 28. Geleneksel Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali çocuk etkinlikleriyle başladı; festival 24 Ağustos Pazar'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:28
Protokol korteji Atatürk Caddesi'nden 15 Temmuz Zafer Meydanı'na yürüdü

28. Geleneksel Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali, Gümüşhane'de çocuklara özel etkinliklerle başladı.

Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda tamamlanmasının ardından festival, çocuklara yönelik etkinliklerle devam etti.

Başkan Başer: Çocukların mutluluğu, şehrin mutluluğudur

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla festivalin temasının "çocuklar" olduğunu söyledi.

Başer, "Festivalimizde önemli bir değişiklik yaptık. Bu şenliği, çocuk şenliği olarak düzenledik. Çünkü biz biliyoruz ki çocuk gülerse aile güler, çocuk gülerse şehirler ve ülkeler güler. Bir söz vardır, 'Çocuktan al haberi.' diye. Biz de mutlu haberleri, ailelerin mutluluğunu, şehirlerin mutluluğunu çocuklardan alacağız. İnşallah çocuk tadında bir festivalimiz olacak." diye konuştu.

Festival, 24 Ağustos Pazar günü sona erecek.

