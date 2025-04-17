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Gümüşhane'de Çeyiz Sandıkları Modern Sanat Haline Geliyor

Gümüşhane'de çeyiz sandıkları, Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden işlenerek kültürel miras modernize ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:04
Gümüşhane'de Çeyiz Sandıkları Modern Sanat Haline Geliyor

Gümüşhane'de Çeyiz Sandıkları Yeniden Şekilleniyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş çeyiz sandıkları, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kurslarla yeniden hayat buluyor. Yıllardır sandıklarda saklanan el işi ürünleri, modern tekniklerle gün yüzüne çıkarılıyor.

50 Yıllık Geleneksel El İşleri Yeniden Hayata Geçiyor

Çeyiz sandıklarında bulunan kanaviçeler, danteller ve işlemeler, yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Kelkit Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Çeyiz Ürünleri Hazırlama" kursunda, kadınlar bu özel el işlerini modernize ederek yeniden tasarlıyor.

Kursiyerler, sandıklarından getirdikleri ürünleri dikiş, kesim, yeniden tasarım ve süsleme teknikleriyle farklı ürünlere dönüştürüyor. Perdelerden masa örtülerine, yatak örtülerinden seccadeye kadar geniş bir yelpazede çalışmalara imza atılıyor.

Usta Öğretici Reyhan Canpolat: "Geçmişe Ait İzleri Yeniden Değerlendiriyoruz"

Usta öğretici Reyhan Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyiz sandıklarındaki el emeklerinin yeniden işlenerek bugüne uyarlandığını kaydetti. "Kendi elleriyle işledikleri 50 yıllık kanaviçeleri kesip, yeni masa örtüsü kumaşlarına uyguluyoruz. Eskiyi yeniden değerlendiriyoruz," dedi.

Kursiyerler: "Çeyiz Sandığı Bir Kültür"

Kursiyer Fadime Duman, çeyiz sandığının kültürel bir miras olduğuna dikkat çekerek, "Sandık hem çeyizimizi hem de anılarımızı biriktirmek için olmazsa olmazdır," şeklinde konuştu. Duman ayrıca, kurs orqali ekonomik açıdan fayda sağladıklarını ve gençlere bu geleneksel sanatı örnek olarak göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Günümüzde gençler genellikle hazır ürünleri tercih ediyor, ancak buraya gelip bu işleri yapmak, vakit geçirmek ve sosyalleşmek çok daha güzel," ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sandıklarda saklanan çeyizler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sandıklarda saklanan çeyizler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda modernize edilerek gün yüzüne çıkarılıyor. Çeyiz sandıklarındaki kanaviçeler, danteller ve işlemelerden oluşan yaklaşık 50 yıllık el işi ürünleri, Kelkit Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Çeyiz Ürünleri Hazırlama" kursunda bir araya gelen kadınların ellerinde yeniden şekilleniyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sandıklarda saklanan çeyizler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sandıklarda saklanan çeyizler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda modernize edilerek gün yüzüne çıkarılıyor. Çeyiz sandıklarındaki kanaviçeler, danteller ve işlemelerden oluşan yaklaşık 50 yıllık el işi ürünleri, Kelkit Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Çeyiz Ürünleri Hazırlama" kursunda bir araya gelen kadınların ellerinde yeniden şekilleniyor.

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