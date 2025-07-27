Gümüşhane'de Coşku Dolu 'Kazıkbeli Yayla Şenliği' Yapıldı

Gümüşhane'de 'Kazıkbeli Yayla Şenliği' Gerçekleştirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarında, bu yıl yine merakla beklenen 'Kazıkbeli Yayla Şenliği' yapıldı. Gümüşhane, Trabzon ve Giresunluların ortak buluşma noktası olan bu yaylada, yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar kemençe eşliğinde horon tepti ve renkli anlar yaşandı.

Şenlikte Dikkat Çeken Uyarılar

Yerli sanatçıların sahne aldığı bu keyif dolu etkinlikte, vatandaşlar çadırlarını kurarak güzel anların tadını çıkardı. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, şenlikte yaptığı konuşmada, vatandaşların orman çevrelerinde ateş yakmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Baruş,

“Yurdumuz bir ayı aşkın süredir yoğun yangınlarla mücadele ediyor. Ne amaçla olursa olsun, ateş yakmayın. Çünkü eylül, ekim ayına kadar hava sıcak ve kurak kalacak.” diyerek ormanların korunması gerektiğine dikkat çekti.

Yayla Havası ve İlgili Çalışmalar

Baruş, yaylalardaki havanın diğer yerlerden daha rahatlatıcı olduğunu belirtti ve “Bu güzel havayı başka yerde teneffüs etme şansınız yok. Yaylalarımız çok değerli.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yaylada yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.

Geniş Katılım ve Mutluluk Mesajı

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise, şenliklerin her geçen yıl daha da güzelleştiği vurgusunu yaptı. Şenlik alanına 5 bin 400 aracın giriş yaptığını belirten Köse, bu sayının en az 15 bin kişiyi temsil ettiğini söyledi. “Her taraf insanlarla dolu. İnsanlar eğleniyor. İnşallah Rabbim bizim bu mutlu günlerimizi hep daim etsin.” şeklinde konuştu.

Etkinlik sırasında ayrıca, Kazıkbeli Yaylası'ndaki karakol binasının açılışı da gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de "Kazıkbeli Yayla Şenliği" gerçekleştirildi. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarında, Gümüşhane, Trabzon ve Giresunluların ortak kullandığı yayladaki şenlikte, yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar kemençe eşliğinde horon tepti.

Gümüşhane'de "Kazıkbeli Yayla Şenliği" gerçekleştirildi. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarında, Gümüşhane, Trabzon ve Giresunluların ortak kullandığı yayladaki şenlikte, yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar kemençe eşliğinde horon tepti.