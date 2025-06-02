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Gümüşhane'nin Sarıçiçek Köyü'nde Sarı Çiçekler Tarlaları Renklendiriyor

Gümüşhane'nin Sarıçiçek köyünde açan sarı çiçekler, 20 gün boyunca ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 12:31
Gümüşhane'nin Sarıçiçek Köyü'nde Sarı Çiçekler Tarlaları Renklendiriyor

Gümüşhane'nin Gözdesi: Sarıçiçek Köyü

Gümüşhane'nin merkeze bağlı olan Sarıçiçek köyü, her yıl yaklaşık 20 gün boyunca açan sarı çiçekleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 43 kilometre mesafede bulunan bu köy, "Altın Vadi" olarak biliniyor ve muhteşem manzaraları ile doğaseverlerin uğrak yeri haline geliyor.

Doğanın Muhteşem Güzelliği

Haziran ayında açan sarı çiçekler, köydeki tarları renklendirirken, manzarayı adeta bir tablo haline getiriyor. Bu renk cümbüşünü görmek için gelen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

İzcilik Doğa Spor Kulübü'nden Ziyaret

İzcilik Doğa Spor Kulübü Başkanı Zeynel Gündüz, köydeki sarı çiçeklerin sunmuş olduğu görselliği değerlendirdi. Gündüz, "Kulüp olarak sarı çiçekleri görmek için buradayız. Gerçekten tablo gibi bir güzellik, muazzam bir şaheser var." dedi.

Yeni Keşifler

Gündüz'ün liderliğindeki 20 kişilik grup, 14 kilometrelik vadide yürüyüşünü gerçekleştirerek doğanın tadını çıkardı. Kulüp üyesi Zehra Aygün, ilk defa köye geldiğini belirterek, "Bu yıl tam zamanında geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik, herkesi bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Bunun yanı sıra, ilk kez Sarıçiçek köyüne gelen Pervin Erdoğan, harika bir doğayla karşılaştığını vurgulayarak, bu deneyimin unutulmaz olduğunu aktardı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün görülebilen sarı çiçekler...

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün görülebilen sarı çiçekler güzel manzara sunuyor. Kent merkezine 43 kilometre mesafede "Altın Vadi" olarak isimlendirilen Sarıçiçek köyü, yılın bu zamanlarında açan çiçekleri ve tarihi köy odalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün görülebilen sarı çiçekler...

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün görülebilen sarı çiçekler güzel manzara sunuyor. Kent merkezine 43 kilometre mesafede "Altın Vadi" olarak isimlendirilen Sarıçiçek köyü, yılın bu zamanlarında açan çiçekleri ve tarihi köy odalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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