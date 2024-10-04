Gümüşhane Yöresel Ürünler Festivali Coşkuyla Başladı

Gümüşhane Yöresel Ürünler Festivali Kapılarını Açtı

Gümüşhane'de düzenlenen 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali, şehrin oldukça zengin yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla başladı. Festivalin açılış programında, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Kortej Yürüyüşü ile Festivale Renk Katıldı

Festival kapsamında farklı protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, burada kurulan stantlarda yer alan geleneksel ürünleri keşfetme fırsatı buldu. Festivale ait olan pestil, köme, kuşburnu, kuru fasulye, Araköy ekmeği, pekmez, elma ve ceviz gibi materyaller ilgiyle sergilendi.

Yerel Lezzetler ve Eğlence Bir Arada

Başkan Başer, festivalde toplam 30 stant kurulduğunu belirterek, "Amacımız yöresel yemekler ve ürünleri tanıtarak Gümüşhane'mizin değerlerini insanlarla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi'nden Selinnur Doğanay, festivalin eğlenceli geçtiğini vurgulayarak, "Danslara hayran kaldım. Çok güzel horon tepildi. Pestil ve köme oldukça lezzetli." dedi. Ayrıca, Didem Han, festival süresince birçok lezzet denediğini ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Halk Oyunları ve Konserlerle Devam Etti

Festivalde, Gümüşhane, Trabzon ve Bayburt'tan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu ve yöresel sanatçılar konserlerle festivale değer kattı. Festivale, Vali Yardımcısı Serhat Doğan, MHP Milletvekili Musa Küçük, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal gibi önemli isimler katıldı.

Festival 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Festival kapsamında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye ait yöresel yemekler ve ürünler yer aldı.