Güneş kremleri, temizlik seti geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

A101 Market Haziran ayı indirim listesini paylaştı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET İNDİRİMLERİ

Raf fiyatları günden güne artarken avantajlı alışveriş yapmak isteyen müşteriler zincir marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. A101 Market tarafından yapılan son duyurulara göre 6 Haziran tarihi itibariyle geçerli olmak üzere indirimler şu şekilde;





-Flat Tiny House 399 bin 900 TL

-Bebek bezi çeşitleri 259 TL

-Mayıslo 3 katlı tuvalet kağıdı 189 TL

-Deep Fresh yüzey temizleme havlusu 69 TL

-Mayıslo 3 katlı kağıt havlu 109 TL

-Mayıslo puf çek kullan mendil 19.90 TL

-Sufy Mercan polar temizlik bezi 34.90 TL

-Vip Ahmet vip set temizlik seti 399 TL

-Ultra çamaşır suyu çeşitleri 21.50 TL

-Prize simli vücut sprey çeşitleri 69.90 TL

-Viona frçalı yüz temizleme köpüğü çeşitleri 49.90 TL

-Palette renk açıcı saç spreyi 149.90 TL

-Veet tüy dökücü krem 149 TL

-Kağıt yüz maske çeşitleri 39.90 TL

-Keops tarak çeşitleri 29.90 TL

-İlk yardım kiti 34.90 TL

-Nivea çocuk güneş kremi 345 TL

-Nivea güneş jeli 345 TL

-Nivea bronzlaştırıcı yağ 295 TL

-Dear Body çocuk güneş spreyi 129 TL

-Dear Body bronzlaştırıcı krem 49.50 TL

-Dear Body bronzlaştırıcı yağ 74.50 TL

-Dear Body güneş sonrası jel 39.50 TL

-Dear Body güneş sütü spreyi 89.50 TL

-Dear Body güneş sütü spreyi 109.50 TL

-Dear Body yüz güneş kremi 69.50 TL

-Ambre Solaire gneş sütü 375 TL

-Ambre Solaire 299 TL

-Ambre Solaire güneş spreyi 375 TL

-Saklıköy bisküvi çikolata kremalı 49.50 TL

-Ülker mousse çikolatalı kek 8.50 TL

-Eti Popkek 8.50 TL

-Bisvolata mood bisküvi çeşitleri 27.5o0 TL

-Greta kraker zeytinli kekikli 21.50 TL

-Ülker çikoaltalı gofret 7'li 36.90 TL

-Aldiva bisküvili kakaolu kremalı 10'lu 22.50 TL

-Ülker Amore limon dolgulu çikolata 13.90 TL

-Eti popkek çeşitleri 6.90 TL

-Aldiva gofret .eşitleri 14.50 TL

-Riders fındıklı ve kahveli enerji bar 9.90 TL

-Parleo gofret çeşitleri 1.95 TL

-Gürsoy kıyılmış fındık 39.95 TL

-Gürsoy kavrulmuş fındık 125 TL

-SEG no-frost buzdolabı 14 bin 999 TL

-Flavel üç çekmeceli derin dondurucu 6 bin 299 TL

-SEG dört programlı bulaşık makinesi 7 bin 999 TL

-SEG 9 kg çamaşır makinesi 9 bin 499 TL

-Goodwest siyah cam ankastre set 3'lü 5 bin 999 TL

-Dr. Oetker limonlu cheesecake aromalı yogotella 15 TL

-Dr. Oetker pirinç unu 18.75 TL

-Kent hindistan cevizi 15.90 TL

-Nestle çikolata çeşitleri 27.50 TL

-Baysan kırmızı kadife pasta keki 52.50 TL

-Dr. Oetker havuçlu kek karışımı 63.50 TL

-Dr. Oetker muffin 63.50 TL

-Dr. Oetker krem şanti 3'lü 69.50 TL

-Dr. Oetker 3'lü puding 54.50 TL

-Dr. Oetker çikolatalı sos 32.50 TL

-Dr. Oetker pastacı kreması 18.50 TL

-Dr. Oetker kuru maya 18.50 TL

-Sana hamur işi margarin 42.50 TL

-Brita filtreli sürahi 479 TL

-Hascevher 479 TL

-Hazneli rende 29.50 TL

-Lava döküm ızgara tava 699 TL

-Manuel kollu rende 279 TL

-Motibasyon matarası 179 TL

-Nofrost saklama kabı 19.90 TL

-Salata kase seti 49.50 TL

-Saklama kabı seti 75 TL

-Salata kurutucu 179 TL

Kapaklı kutu çeşitleri 75 TL

-6'lı kase 99.50 TL

-6'lı reçellik renkli 99.50 TL

-Kayık tabak 19.50 Tl

-Kütahya Porselen tekli porselen ürünler 49.50 TL

-Kütahya Porselen 12 parça fincan takımı 329 TL

-LAV katlı cam sunumluk 75 TL

-Kapaklı cam karaf 149 TL

-Porselen sufle kabı 24.50 TL

-Stantlı tuzluk 39.50 TL

-Sızdırmaz cam yağlık 24.50 TL

-Cam lokumluk 6'lı 39.50 TL

-Cam kase 6'lı 79.50 TL

-Plaj havlusu 95 TL

-Deniz şortu 99 TL

-Çocuk deniz şortu 89 TL

-Kısa deniz şortu 119 TL

-Çocuk mayo 95 TL

-Kız çocuk mayo 95 TL

-Bay deniz ayakkabı 89.50 TL

-Bayan deniz ayakkabısı 89.50 TL

-Bayan kapalı terlik 89.50 TL

-Çocuk kapalı terlik 89.50 TL

-Çocuk odası halısı 249 TL

-Bebek patik çorap 3'lü 29 TL

-Bebek yelek 59 TL

-Kız bebek fitilli tayt 119 TL

-Bebek 3 parça takım 169 TL

-Bebek tişört şort takım 79 TL

-Bayan kalın askılı şortlu takım 159 TL

-Tek kişilik desenli pike 299 TL

-Çift kişilik desenli pike 399 TL

-Kadife kaymaz salon halısı 799 TL

-Kadife kaymaz salon halısı 499 TL

-3'lü zigon sehpa 3'lü 799 TL

-Çok amaçlı mutfak bangosu 1.299 TL

-Yaylı yatak 2 bin 99 TL

-Süngerli yatak 1.889 TL

-Lux torba yaylı yatak 5 bin 199 TL

-Metal tek kişilik karyola 1.999 TL

-Metal çift kişilik karyola 2 bin 799 TL

-Katlanır piknik masası 329 TL

-Çok amaçlı 4'lü raf 529 TL

-Koltuk ve halı yıkama makinesi 3 bin 499 TL

-Arzum elektrikli süpürge 2 bin 999 TL

-Şarjlı dik süpürge 6 bin 499 TL

-Kiwi Türk kahvesi makinesi 799 TL

-Arzum el blender seti 1.199 TL

-Arzum seramik tabanlı ütü 999 TL

-Kiwi buharlı temizleyici 749 TL

-Nisanla saç kurutma makinesi 279 TL

-Satır 99.50 TL

-Ev tipi bıçak bileyici 45 TL

-Bıçak çeşitleri 55 TL