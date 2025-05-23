Güven Hastanesi'nden 50. Yılında Sanatseverlere Özel Sergi

Güven Hastanesi 50. Yılında Sanatseverlerle Buluştu

Güven Hastanesi'nin 50. yılına özel olarak hayata geçirilen "50 Sanatçı 50 Eser" sergisi, Sığınak Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. "Sanatın Işığıyla Yarım Asırlık Yolculuk" temasıyla düzenlenen sergi, Güven Hastanesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Açılış Töreni Renklendi

Cumhuriyet Müzesi bünyesinde yer alan Sığınak Kültür Sanat'taki serginin açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, sanatseverler ve davetliler katıldı. Bakan Yardımcısı Yazgı, sergiye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "İlk kez gün yüzüne çıkan şifa temalı tılsımlı eserlerden, yapay zeka ile yeniden canlandırılmış Atatürk arşivlerine, Osmanlı'dan bugüne uzanan seçki, sanatın olduğu kadar bilginin, belleğin, bilincin de bir sergisine dönüşüyor," dedi.

Sanatın İyileştirici Gücü

Küçükel, sanatın insan ruhunu iyileştiren en derin şifa kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu sergiyi eski Meclis sığınağında düzenlemek bizim için çok anlamlı. Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir kurum olarak her zaman tarihle barışık kalmayı, geleceğe umutla bakmayı benimsedik," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sanatseverler, sergiyi gezerek eserleri inceledi. 50 sanatçının farklı sanat dallarındaki eserlerinin sergilendiği etkinlik, 11 Haziran'a kadar, pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Güven Hastanesi'nin 50'nci yılına özel 50 özgün eseri barındıran "50 Sanatçı 50 Eser" sergisi, Sığınak Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. "Sanatın Işığıyla Yarım Asırlık Yolculuk" temasıyla düzenlenen sergi, Güven Hastanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildi.

Güven Hastanesi'nin 50'nci yılına özel 50 özgün eseri barındıran "50 Sanatçı 50 Eser" sergisi, Sığınak Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. "Sanatın Işığıyla Yarım Asırlık Yolculuk" temasıyla düzenlenen sergi, Güven Hastanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildi.