Hacizli aracı olanlara duyuruldu! Yediemin'de yeni dönem başlıyor: Giden arabasını geri alacak

Hacizli arabalarla ilgili yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Arabanızı geri alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HACİZLİ ARABALARLA İLGİLİ YENİ UYGULAMA

Güncel olarak Yediemin otoparklarında atıl durumda olan 1.5 milyon hacizli araba olduğu öğrenildi. Araçların ekonomiye katkısı olması amacıyla yeni bir düzenlemenin yarından itibaren hayata geçmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre banka ve şahıs alacakları sebebiyle haciz koyulan araçlar 10 gün içinde otopark ücretini ödeyerek alınabilecek. Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç konuyla ilgili 1.5 milyon aracın ekonomiye 25 milyar dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Uluç açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Araçların satılmasıyla borçlu borcundan alacaklı da alacağından kurtulacak. Devletimiz MTV'ye kavuşacak. MTV tutarları 3-4 milyar doları buluyor. Yediemin olarak biz bu araçlara fatura kesiyoruz. Bunun yüzde 20'si KDV, bir kısmı kurumlar ve gelir vergisi olarak değerlendirilecek. Banka ve şahıs alacakları sebebiyle yakalamalı ve hacizli araçları olan vatandaşlar yarın itibariyle en yakın icra dairesine giderek talep formu, dilekçe doldurduktan sonra ve otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını teslim alabilecek. Başka hiçbir ücret ödemeyecekler.





Aracımı aldım borcumdan kurtuldum diye bir durum olmayacak. Borç kapatılmadıysa haciz devam edecek. Otoparktaki araçların çoğu ticari araç. Devlet aracını kullan ve borcunu öde diyecek. Sahiplerinin almadığı araçlar 5 Aralık tarihi itibariyle alacaklı kişi ve kuruluşlara iade sürecini başlatacak. Alacaklısının almadığı araçlar e-ihale sürecine girmiş olacak. Ticaret Bakanlığı'nın tasiş elektronik ortamında satışları var. Araçlar buradan alınıyor ve orada satılıyor. Biz bu araçları 10 gün sonrasında gümrüğe teslim ettik. Araçların ihale süreleri de dolacak. Atıl durumda olan 1.5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması amacıyla satışlar 1 Kasım tarihinde başlatıldı. İhaleye katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması ve belirlenmiş teminatın yatırılması gerekiyor.' Yapılan düzenlemeye göre 5 milyon TL'lik aracın satış fiyatı 1-1.5 milyon TL arasında belirleniyor. Bu rakamda aracın bekleme süresi ve kayıpları gibi etkenler göz önünde bulunduruluyor. Aracı alacak kişi yalnızca satın alma bedelini ödüyor ve otopark ücreti ya da cezalardan etkilenmiyor. Aracın eksikleri satın alan kişi tarafından karşılanıyor. İhale usulüyle satılacak satışlarda aynı araca birden fazla kişi başvurursa en yüksek teklifi veren kişi aracı satın alabiliyor. Satılamayan araçlar e-ihale yöntemiyle de satılmazsa kamu yararı kapsamında belirli bedelle birlikte MKE'ye devrediliyor. Satış ve mülkiyet devrinde elde edilecek bedeller saklanarak hak sahiplerine ödeniyor. Belirlenmiş mallar MKE'ye de devredilmezse ekonomi ve çevre zararları gözetilerek Kızılay'a bedelsiz şekilde devrediliyor.