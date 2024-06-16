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Tatil planı yapanlara flaş uyarı! Bayram tatiliniz kabusa dönebilir: O illere uyarı yağdı

Kurban Bayramı tatili öncesinde Meteoroloji Kurumu'nun hava tahmin haritası güncellendi ve Kurban Bayramı'na ilişkin hava tahmini açıklandı. İşte haritalı 5 günlük hava durumu tahmini..

Yayın Tarihi: 16.06.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 07:21
Tatil planı yapanlara flaş uyarı! Bayram tatiliniz kabusa dönebilir: O illere uyarı yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre: Ülkemizin orta ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken, Edirne, Kırklareli ve Hakkari çevreleri ile Van'ın oğusunun yerel olmak üzere çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. dDğer yerlerde hava parçalı bulutlu ve açık olacak.

Diğer taraftan; hafta sonu yurdun batısında yağış nedeniyle sıcaklıkların düşmesi beklenirken, cumartesi günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış etkisini gösterecek. Yağışlar sıcaklıkları mevsim normallerine döndürecek. Ankara ve İzmir'de yağış beklenmese de cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağış etkili olacak. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle güney Ege Denizi, Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağı, hatta 45 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi.

Rüzgâr; Genel olarak kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken ç Ege ve Göller bölgesinde ise batı ve güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANLARI: HAVA SICAKLIKLARI NORMAL MEVSİMDE OLACAK

Tatil planı yapanlara flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmincisi Cengiz Çelik, bayram boyunca beklenen sıcaklıkları değerlendirdi. Çelik, son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerin 6 ila 10 derece üzerinde olduğunu belirterek, “Hafta sonuna kadar böyle kalacak. Cumartesi ve Pazar günü serin hava ve Karadeniz'den gelen yağmurla birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece kadar düşmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıkların normal mevsimsel seviyelere ulaşacağını söyleyebiliriz. Yağışlara baktığımızda; Cuma günü Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de sağanak, Cumartesi günü ise Doğu Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış görülecek. Pazar gününden sonra genel olarak Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da aralıklı yağış geçişleri göreceğiz" dedi.

'BATI VE GÜNEY BÖLGELERİNDE AZ BULUTLU HAVA VAR'

Cengiz Çelik, gelecek haftada kuzey ve doğu kesimlerde dönüşümlü yağış geçişleri göreceklerini belirterek, "Batı ve güney bölgeleri çoğunlukla bulutlu ve açık olacak gibi görünüyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da aralıklı yağışlar göreceğiz. Ayrıca tatil raporumuz perşembe veya cuma günü Kurban Bayramı'nda açıklanacak; Güncel bilgilerin oradan takip edilmesi faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı. Çelik, hafta sonu ve önümüzdeki hafta kuzey ve doğu bölgelerde aralıklı sağanak yağış geçişleri göreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gelecek hafta secaklıklar mevsimsel standartlarda. Bazı yerlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 derece altında olacak. 4 derecenin üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Son birkaç haftadır iç kesimlerde, batı hinterlandında, Ege Denizi hinterlandında, iç Anadolu'da ve Karadeniz hinterlandında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar gördük. Yakın gelecekte bu seviyede şiddetli bir yağış görülmeyecek. Ancak önümüzdeki günlerde özellikle Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da aralıklı olarak yerel yağmurların görülmesi bekleniyor"

'SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ'

Şu anda hava sıcaklığının 34-35 derece civarı seyrettiğini belirten Çelik, "Hafta sonun itibariyle hava sıcaklıklarında; Ankara'da 5-6 derece düşüş bekliyoruz. İstanbul'da ise en yüksek hava sıcaklığı hafta sonu 27-28 derecelere düşecek. İzmir'de şimdilerde 42 derece ölçülen sıcaklık da hafta sonunda 35-36 derecelere kadar düşecek" diye konuştu.

16 Haziran Pazar

Tatil planı yapanlara flaş uyarı

17 Haziran Pazartesi

Tatil planı yapanlara flaş uyarı

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