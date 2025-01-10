Hadrianopolis Antik Kenti'nde Askeri Strateji Oyun Taşları Bulundu

Hadrianopolis Antik Kenti'nde Tarihi Keşif

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, 5. yüzyıla ait iki kemik oyun taşı keşfedildi. Kazı başkanlığını Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın yürüttüğü çalışmalarda, antik dönemin askeri strateji oyunlarına dair önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Önemli Buluntular Ortaya Çıktı

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak bilinen Hadrianopolis, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazılara ev sahipliği yapıyor. Kazılarda şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, savunma yapıları, kaya mezarları ve çeşitli kült alanları gibi birçok yapı ortaya çıkarıldı.

Oyun Taşlarının Önemi

Doç. Dr. Çelikbaş, kazılarda buldukları oyun taşlarının mercimek formunda ve disk şeklinde olduğunu belirtti. Sembollerin, taşların bir askeri strateji oyununa ait olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bu oyunların 'Ludus Latrunculi' ve 'Doudecim Scripta' gibi antik strateji oyunları olduğuna dikkat çekti.

Tarih ve Kültürel Miras

Bu keşifler, Hadrianopolis'teki askeri birliklerin varlığını daha da kuvvetlendiriyor. Çelikbaş, Milattan sonra 2. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar süren döneme ait antik Roma karargahının varlığının, buluntularla desteklenebileceğini belirtti. Çalışmaların 2025 yılında da yeni keşiflerle devam edeceği öngörülüyor.

Antik dönemde oynanan strateji oyunlarının günümüzde de popüler olduğunu ifade eden Çelikbaş, modern oyunların köklerinin bu antik oyunlara dayandığını belirtti. Askeri strateji oyunları, günümüz rekreasyonel aktiviteleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen askeri strateji oyununa ait 2 adet kemik oyun taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen askeri strateji oyununa ait 2 adet kemik oyun taşı gün yüzüne çıkarıldı.