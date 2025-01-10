Hadrianopolis Antik Kenti'nde Askeri Strateji Oyun Taşları Bulundu

Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde, 5. yüzyıla ait askeri strateji oyun taşları keşfedildi. Kazılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:55
Hadrianopolis Antik Kenti'nde Askeri Strateji Oyun Taşları Bulundu

Hadrianopolis Antik Kenti'nde Tarihi Keşif

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, 5. yüzyıla ait iki kemik oyun taşı keşfedildi. Kazı başkanlığını Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın yürüttüğü çalışmalarda, antik dönemin askeri strateji oyunlarına dair önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Önemli Buluntular Ortaya Çıktı

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak bilinen Hadrianopolis, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazılara ev sahipliği yapıyor. Kazılarda şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, savunma yapıları, kaya mezarları ve çeşitli kült alanları gibi birçok yapı ortaya çıkarıldı.

Oyun Taşlarının Önemi

Doç. Dr. Çelikbaş, kazılarda buldukları oyun taşlarının mercimek formunda ve disk şeklinde olduğunu belirtti. Sembollerin, taşların bir askeri strateji oyununa ait olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bu oyunların 'Ludus Latrunculi' ve 'Doudecim Scripta' gibi antik strateji oyunları olduğuna dikkat çekti.

Tarih ve Kültürel Miras

Bu keşifler, Hadrianopolis'teki askeri birliklerin varlığını daha da kuvvetlendiriyor. Çelikbaş, Milattan sonra 2. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar süren döneme ait antik Roma karargahının varlığının, buluntularla desteklenebileceğini belirtti. Çalışmaların 2025 yılında da yeni keşiflerle devam edeceği öngörülüyor.

Antik dönemde oynanan strateji oyunlarının günümüzde de popüler olduğunu ifade eden Çelikbaş, modern oyunların köklerinin bu antik oyunlara dayandığını belirtti. Askeri strateji oyunları, günümüz rekreasyonel aktiviteleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 5. yüzyıla...

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen askeri strateji oyununa ait 2 adet kemik oyun taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 5. yüzyıla...

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen askeri strateji oyununa ait 2 adet kemik oyun taşı gün yüzüne çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'daki Göyne Barajı Kar ve Buzla Kaplandı
2
Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!
3
Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı
4
Hadrianopolis Antik Kenti'nde Askeri Strateji Oyun Taşları Bulundu
5
İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı
6
Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!
7
Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!