Hadrianopolis Antik Kenti'nde İki Dairesel Yapının Gizemi Çözülüyor

Hadrianopolis’te Tarihi Kazılar Devam Ediyor
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradar ile tespit edilen iki dairesel planlı yapının fonksiyonları araştırılıyor. Kazı başkanlığını yürüten Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yönetimindeki ekip, bu yapıların keşfi ile yeni bir teşhir alanı oluşturmayı hedefliyor.
Antik Kentin Zengin Geçmişi ve Yapılar
Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu Hadrianopolis, “Karadeniz’in Zeugması” olarak biliniyor. Şimdiye kadar burada iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, iç kale, yer altı kaya yerleşkesi, çeşme yapısı, anıtsal binalar gibi birçok yapıya ulaşılmış durumda.
Geleceğe Miras Projesi ile Kazı Çalışmaları Sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yaklaşık bir ay önce başlatılan kazılar, 2025 yılına kadar devam edecek. Doç. Dr. Çelikbaş, bu yıl hem kazı hem de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve “İlk olarak, jeoradarla tespit ettiğimiz alanlarda iki yapı grubunu inceleyeceğiz” Dört kişilik kalabalık bir ekip ile yürütülen kazılarda 50 kişilik bir kadro görev almakta. Almanya’dan gelen iki ayrı ekibin katılımıyla, antik kentin farklı noktalarında jeoradar çalışmaları gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Çelikbaş, “Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz” Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanının oluşturulması hedefleniyor. Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanının oluşturulması hedefleniyor.
Uluslararası İşbirliği ve Kalabalık Ekip
Dört kişilik kalabalık bir ekip ile yürütülen kazılarda 50 kişilik bir kadro görev almakta. Almanya’dan gelen iki ayrı ekibin katılımıyla, antik kentin farklı noktalarında jeoradar çalışmaları gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Çelikbaş, “Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz” Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanının oluşturulması hedefleniyor. Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanının oluşturulması hedefleniyor.
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanının oluşturulması hedefleniyor.
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradarla tespit edilen 2 dairesel planlı yapının fonksiyonları ortaya çıkarılarak yeni teşhir alanının oluşturulması hedefleniyor.