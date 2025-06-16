Hadrianopolis Antik Kenti'nde İki Dairesel Yapının Gizemi Çözülüyor

Hadrianopolis’te Tarihi Kazılar Devam Ediyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında jeoradar ile tespit edilen iki dairesel planlı yapının fonksiyonları araştırılıyor. Kazı başkanlığını yürüten Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yönetimindeki ekip, bu yapıların keşfi ile yeni bir teşhir alanı oluşturmayı hedefliyor.

Antik Kentin Zengin Geçmişi ve Yapılar

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu Hadrianopolis, “Karadeniz’in Zeugması” olarak biliniyor. Şimdiye kadar burada iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, iç kale, yer altı kaya yerleşkesi, çeşme yapısı, anıtsal binalar gibi birçok yapıya ulaşılmış durumda.

Geleceğe Miras Projesi ile Kazı Çalışmaları Sürüyor