Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları Yayınlandı

Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2023-2025 kazılarında çıkan Hamamlı Yapı Kompleksi depo buluntuları bilimsel yöntemlerle incelenip 'Hadrianopolis Serisi-3' olarak kitaplaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:08
Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2023-2025 yılları arasında yürütülen kazılarda ortaya çıkan Hamamlı Yapı Kompleksi depo buluntuları, bilimsel yöntemlerle incelenerek kitap haline getirildi.

Kazı ve buluntular

Hadrianopolis'te yürütülen kazılar sonucunda depo bölümünde günümüze ulaşan çok sayıda obje bilim dünyasına kazandırıldı. Kitapta; seramik kaplar, sikkeler, hububat kalıntıları, metal eserler ve tekstil kalıntıları arkeolojik açıdan detaylı şekilde incelenip yorumlandı.

İnceleme başlıkları

Depo bölümünde ele geçen buluntular aşağıdaki başlıklar altında değerlendirildi: Seramikler, Metal Eserler, Hamamlı Yapı Kompleksi Kazıları, Sikkeler, Antik Hububatların Canlılıklarının Belirlenmesi, Karbonize Tekstil Liflerinin Karakterizasyonu, Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi’nde Ortaya Çıkarılan Eserlerin Kültürel ve Sanatsal Düşüncede Değerlendirilmesi, Bakır Kap Üzerine Değerlendirme: Malzeme, Bozulma ve Koruma ve Seramiklerin Üretimine Dair Değerlendirme.

Bilimsel yöntemler ve belgeleme

Çalışma, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı. Eserlerin tarihlendirilmesinde stratigrafik veriler, stilistik ve tipolojik incelemeler ile sanatsal değerlendirmelerin yanı sıra C14 analizleri gibi bilimsel yöntemlerden yararlanıldı. Buluntuların tanıtımı fotoğraf ve katalog çalışmalarıyla desteklendi.

Yayımlama ve değerlendirme

Hadrianopolis Antik Kent Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 'Hadrianopolis Serisi-3: Hadrianopolis Hamamlı Yapı Kompleksi: Depo Buluntuları' başlıklı kitabın yayımlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çelikbaş, kitabın hazırlanmasında ve basımında emeği geçen herkese teşekkür ederek eserin bilim dünyasına ve kamuoyuna faydalı olmasını temenni etti.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

