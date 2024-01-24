Hâkimler ve Savcılar Kurulu, KPSS 60 puanla kadın/erkek büro ve destek personeli alım ilanı yayımladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2024 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, 2024 yılında 15 Sözleşmeli Büro Personeli ile 12 Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden ilan etti. Alım yapılacak personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilecek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılacak. Alım yapılacak personellerin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2022 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre belirleneceği bildirildi.



Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2024 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?





Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları şu şekildedir:

1. Türk vatandaşı olmak.



2. Son başvuru günü olan 09/02/2024 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar).

3. Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu için:

- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

5. Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlardan dolayı mahkûm olmamak.

8. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

9. Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

10. Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2024 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?





Başvuruların başladığı tarih olan 05/02/2024 tarihinden itibaren, Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu için sınav süreci şu şekilde işleyecektir:



1. Başvurular 09/02/2024 tarihinde mesai bitimi (17:00) itibarıyla sona erecektir. Başvuruların bu tarih ve saatten sonra yapılmışsa geçersiz sayılacaktır.

2. Sınavlar iki aşamalı olacaktır. İlk aşama uygulama sınavıdır ve 17/02/2024 Cumartesi günü saat 10:00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında gerçekleştirilecektir. Bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

3. Uygulama sınavında başarılı olanlar için ikinci aşama olan sözlü sınav 27/02/2024 tarihinde saat 09:00'dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacaktır.

4. Başvuranlar arasında yapılan değerlendirmede, belirli bir puan sıralamasına göre belirlenen adaylar uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

5. Sözlü sınavda adaylar, ilgili pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, genel kültür ve bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği gibi konularda değerlendirilecek ve toplamda 100 puan üzerinden en az 70 puan alması başarılı kabul edilecektir.

6. Uygulama ve sözlü sınavlara katılmak için gerekli belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi önemlidir. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. Nihai başarı listesi, en yüksek puandan başlamak üzere belirli bir pozisyon sayısı kadar asıl aday ve yedek adayın belirlenmesiyle oluşturulacak ve www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

8. Atama belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin veya atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların ataması iptal edilecektir.

9. Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması durumunda, sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, bu adaylar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgiler şu şekildedir:

1. Adaylar, başvuru formunu www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edebilirler.

2. İlgili formun tüm kısımlarını eksiksiz bir şekilde doldurmalıdırlar.

3. Gerekli belgelerle birlikte başvuru formunu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne şahsen teslim etmelidirler.

4. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

5. Başvuruların posta ve benzeri yollarla yapılması kabul edilmeyecektir.

6. Başvuru adresi şu şekildedir: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle /ANKARA.

Başvuru yapacak adaylar, belirtilen tarih ve saat aralığında başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır. Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde teslim etmek ve başvuru adresine şahsen gitmek önemlidir.