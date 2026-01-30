Hakkari'de İki Tilki ile Kedi Arasındaki Mücadele Kamerada

Hakkari'de iki tilki ile kedi arasında mücadele kamerada

Hakkari şehir merkezine inen iki tilki ile bir kedi arasında yaşanan gerilim, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mezarlık yanındaki alanda karşılaşma

Berçelan Mahallesi'ndeki mezarlık yanındaki alana inen tilkiler, yiyecek arayışı sırasında daha önce yiyeceği kapmış olan kediyle karşılaştı. Kedinin yiyeceğe yaklaşılmasına izin vermemesi üzerine iki taraf arasında kısa süreli bir mücadele yaşandı.

Kedinin kararlı tavrı dikkat çekerken, tilkiler zaman zaman yiyeceğe yaklaşmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Soğuk hava ve yaban hayatı

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği ifade edildi.

HAKKARİ ŞEHİR MERKEZİNE İNEN İKİ TİLKİ İLE BİR KEDİ ARASINDA YAŞANAN MÜCADELE CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.