Eskişehir'de yükümlülere 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' semineri
Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nde SAHA kapsamında bilinçlendirme
Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü bünyesinde, yükümlülere yönelik 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' semineri gerçekleştirildi.
Etkinlik, Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) kapsamında düzenlenerek katılımcıların sağlık farkındalığını artırmayı hedefledi.
Seminörde, Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Dr. Gamze Sunar tarafından kanser ve korunma yolları hakkında bilgiler aktarıldı.
Program, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde yükümlülerin sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi.
