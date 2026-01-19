Hakkari'de Kar Yağışı: 43 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de gece başlayan kar yağışı 17 köy ve 26 mezranın yollarını kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor, yetkililer çığ uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:55
Karla mücadele sürüyor, çığ uyarısı yapıldı

Hakkari ve ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 17 köy ve 26 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen ekipler, yolların en kısa sürede trafiğe açılması için yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü bildirirken, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan ve sürücülerden buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

