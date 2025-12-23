Haliliye'de Üstyapı ve Yol Çalışmaları Sürüyor

Haliliye'de Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım, yeni yol açma ve bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda sahada aktif ekipler tarafından yürütülüyor.

Ekip Dağılımı ve Çalışma Alanları

Merkez ve kırsal mahallelerde toplam 13 ekip görev alıyor. Yavuz Selim, Devteyşti ve Bağlarbaşı mahallelerinde ikişer ekip ile yoğun çalışmalar sürdürülürken; Bahçelievler, Karşıyaka, Şair Şevket, Ahmet Yesevi ve İpekyol mahallelerinde birer ekip yol yapım ve bakım-onarım faaliyetlerini devam ettiriyor.

Kırsal Mahallelerde Çalışmalar

Kırsal alanlarda da programlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Güçlü ve Dağeteği bölgelerinde yol yapım ve yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor; amaç kırsal mahallelerin ulaşım standartlarını yükseltmek.

Vatandaş Memnuniyeti ve Planlama

Yürütülen hizmetlerden memnuniyet duyan mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Mehmet Canpolat ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, merkez ve kırsal mahallelerdeki üstyapı çalışmalarının belirlenen program dahilinde planlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

