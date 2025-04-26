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Halk Ozanı Ali Ekber Çiçek, 19. Vefat Yıldönümünde Anıldı

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ali Ekber Çiçek, vefatının 19. yılında Edremit'te anıldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:15
Halk Ozanı Ali Ekber Çiçek, 19. Vefat Yıldönümünde Anıldı

Halk Ozanı Ali Ekber Çiçek, 19. Vefat Yıldönümünde Anıldı

Türk Halk Müziği'nin önde gelen isimlerinden ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 19. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Kazdağları eteklerindeki kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde Edremit Belediyesince yapıldı. Katılımcılar, Çiçek'in mezarına karanfil ve güller bırakıldı.

Ali Ekber Çiçek'in Sanatı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada, Çiçek'in ezgileriyle herkesi adeta birbirine bağladığını belirterek, halk ozanının türkülerinin dillerden düşmeyeceğini ve kalplerde yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Çiçek'in kızı, Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çiçek, babasının vefatının üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

Ali Ekber Çiçek'in arkadaşı Adil Asker Yıldız, sanatçının bütün halkları kardeş bilen birisi olduğunu vurguladı. Katılımcılar, dua ettikleri Çiçek'in kabri başında türküler seslendirdiler.

Etkinlik, daha sonra Tahtakuşlar Kültür Evi bahçesinde yapılan pilav ve ayran ikramı ile son buldu.

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 19. yılı dolayısıyla Balıkesir'in...

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 19. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Kazdağları eteklerindeki kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde Edremit Belediyesince düzenlenen anma etkinliğinde, Çiçek'in mezarına karanfil ve güller bırakıldı. Katılımcılar, dua ettikleri Çiçek'in kabri başında türküler seslendirdi.

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 19. yılı dolayısıyla Balıkesir'in...

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 19. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Kazdağları eteklerindeki kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde Edremit Belediyesince düzenlenen anma etkinliğinde, Çiçek'in mezarına karanfil ve güller bırakıldı. Katılımcılar, dua ettikleri Çiçek'in kabri başında türküler seslendirdi.

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