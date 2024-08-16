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Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Halkbank 2024 yılı için 510 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, pozisyonlar ve sınav tarihleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:11
Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Halkbank, 2024 yılı için 510 personel alımı yapacağını duyurdu. Kadın ve erkek adaylar için çeşitli pozisyonlarda yapılacak bu alım, bankanın farklı birimlerindeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek. Halkbank'ın yayımladığı ilana göre, başvurular internet üzerinden yapılacak ve adaylar başvuru süresi içinde gerekli şartları taşıdığı takdirde sınavlara katılabilecek.

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

BAŞVURULAR BAŞLADI

Halkbank'ın yayımladığı personel alımı ilanı, 9 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de duyuruldu. Adaylar, başvurularını sadece internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Halkbank, başvuru sürecinde adayların belirli şartları taşımasını zorunlu kılıyor. 9-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından, 14 Eylül 2024 tarihinde sınav yapılacak.

HALKBANK PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Halkbank, 2024 yılında farklı pozisyonlarda toplamda 510 personel alımı gerçekleştirecek. Alımların kontenjan dağılımı şu şekilde:

350 Servis Görevlisi

5 Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı

5 Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı

25 Müfettiş Yardımcısı

25 İç Kontrolör Yardımcısı

100 Uzman Yardımcısı

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Bu pozisyonlar, bankanın çeşitli birimlerinde görevlendirilecek olup, her biri için farklı başvuru şartları ve nitelikler aranacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Halkbank, personel alımında adayların belirli genel ve özel niteliklere sahip olmasını talep ediyor. Başvuru yapacak adaylar için genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık açısından çalışmaya engel bir durumu bulunmamak gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olması gerekiyor.


YAŞ ŞARTLARI VE ÖZEL NİTELİKLER

Halkbank’ın 2024 personel alımında yaş şartı önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak, adayların 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Ancak bazı pozisyonlar için farklı yaş sınırları belirlenmiştir:


Servis Görevlisi: 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak.

Müfettiş Yardımcılığı: Lisans mezunları için 01.01.1996 ve sonrası doğumlu, yüksek lisans veya doktora mezunları için 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı: Lisans mezunları için 01.01.1996 ve sonrası, yüksek lisans veya doktora mezunları için 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak.

EĞİTİM ŞARTLARI

Her pozisyon için eğitim şartları da farklılık gösteriyor. Halkbank, adaylardan genellikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmalarını talep ediyor. Örneğin:

Servis Görevlisi: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmak. Mühendislik bölümleri dışındaki mühendislik mezunları için İşletme veya Ekonomi dallarında yüksek lisans yapmış olmak.

Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı: İlgili bölümlerden mezun olmak veya belirtilen mühendislik bölümleri dışında kalan mühendislik dallarından mezun olup İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik gibi ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SINAV SÜRECİ VE TARİHLER

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan sınavlara katılacak. Bu sınavlar, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı gerçekleşecek ve başvuran adaylar arasından en uygun olanlar belirlenecek.


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