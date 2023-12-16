Hamsiyi bir de bu tarifle deneyin! Sofrada herkes kapışacak

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti hamsili ekmek, taze ve lezzetli hamsilerin nefis bir hamur içerisinde buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Karadeniz'in lezzetli hamsisiyle bu tarifi mutlaka deneyin. Çat kapı gelen misafirleriniz için bile 1 saat içinde bu hamsili ekmeği kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte, bu özel tarif için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

HAMSİLİ EKMEK NASIL YAPILIR?





Hamsili Ekmek Tarifi İçin Malzemeler:

Yarım kilo hamsi

Yarım kilo mısır unu

1 çay kaşığı karabiber, tuz

Yarım kilo pırasa

Yarım kilo pazı

4 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı ılık su

Hazırlık Aşamaları:

Hamsiler ayıklanır.

Bir kabın içerisine konan mısır unu, bir çay bardağı ılık su, yumurta, yoğurt, tuz ve karabiberle karıştırılır.

Pırasa, pazı, soğan ve hamsi doğranarak sıvı yağ ile birlikte karışıma eklenir.

Fırına verilecek kap yağlanır, hazırlanan karışım bu kaba dökülür ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirilir.

MasterChef All Star’ın hamsi düellosu bölümünde ortaya çıkan bu eşsiz tarif, izleyicileri mest etmeye devam ediyor. Karadeniz mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan hamsili ekmek, şeflerin ustalığı ile birleşerek unutulmaz bir lezzet şölenine dönüştü.